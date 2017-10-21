закрыть
21 октября 2017, суббота, 21:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: По Минску ездит такси с медведем

  • 21.10.2017, 21:17
Фото с сайта citydog.by

В столице можно «проехаться с ветерком» в компании интересного попутчика.

Минчане заметили на дорогах города такси 7788, в котором из окна высовывается голова медведя. Обескураженны комментаторы пытаются пошутить: «В России медведи по улицам ходят? Вон, в Беларуси они вообще в такси ездят!». Некоторые обращают внимание на слегка прибалдевшее лицо самого таксиста, пишет citydog.by.

Второй важный вопрос, который взбудоражил общественность: медведь живой или нет. Судя по тому, что на разных фотографиях у зверюги одна и та же поза и выражение морды, это или кукла, или чучело.

Фото с сайта citydog.by

Мнение

Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко
Время защищаться
Время защищаться Ирина Халип
Суть России
Суть России Аркадий Бабченко
Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну