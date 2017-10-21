Фотофакт: По Минску ездит такси с медведем 21.10.2017, 21:17

Фото с сайта citydog.by

В столице можно «проехаться с ветерком» в компании интересного попутчика.

Минчане заметили на дорогах города такси 7788, в котором из окна высовывается голова медведя. Обескураженны комментаторы пытаются пошутить: «В России медведи по улицам ходят? Вон, в Беларуси они вообще в такси ездят!». Некоторые обращают внимание на слегка прибалдевшее лицо самого таксиста, пишет citydog.by.

Второй важный вопрос, который взбудоражил общественность: медведь живой или нет. Судя по тому, что на разных фотографиях у зверюги одна и та же поза и выражение морды, это или кукла, или чучело.