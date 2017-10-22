Можно ли искоренить дедовщину в белорусской армии? 3 22.10.2017, 13:10

Белорусы высказали свое мнение по злободневному вопросу.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии. Благодаря независимым СМИ гибель Александра Коржича в Печах не удалось замять, а тема дедовщины стала одним из самых злободневных вопросов.

«Слонимская газета» опросила жителей города: можно ли искоренить дедовщину в белорусской армии?

Егор:

— Про дедовщину, конечно же, слышал. Думаю, этих дедов надо сажать и наказывать всячески за их поступки. Сам в армию совсем не хочу идти.

Лариса:

— Прежде всего, каждый из нас должен относиться друг к другу по-человечески...

Сергей:

— Я военный пенсионер. В войсках, где я служил, дедовщины не было. Считаю, весь беспорядок из-за того, что солдаты мало заняты. И очень многое зависит от командиров. Их задача — создавать семейную атмосферу, помогать молодым людям становиться мужчинами.

Евгения Архиповна:

— Мой сын служил в армии еще в советские времена, и тогда уже была дедовщина. А это было около 30 лет тому назад. Мой муж также служил в военном училище, и там также была дедовщина.

Денис:

— Учусь в седьмом классе. Дедовщина? А что это?

Тамара Андреевна:

— Сын у меня служил в Таллине в 80-е годы во флоте и ничего не рассказывал про дедовщину. А искоренить ее, как и другие негативные социальные явления, можно будет тогда, когда её перестанут покрывать.