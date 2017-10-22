Можно ли искоренить дедовщину в белорусской армии?3
- 22.10.2017, 13:10
Белорусы высказали свое мнение по злободневному вопросу.
Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии. Благодаря независимым СМИ гибель Александра Коржича в Печах не удалось замять, а тема дедовщины стала одним из самых злободневных вопросов.
«Слонимская газета» опросила жителей города: можно ли искоренить дедовщину в белорусской армии?
Егор:
— Про дедовщину, конечно же, слышал. Думаю, этих дедов надо сажать и наказывать всячески за их поступки. Сам в армию совсем не хочу идти.
Лариса:
— Прежде всего, каждый из нас должен относиться друг к другу по-человечески...
Сергей:
— Я военный пенсионер. В войсках, где я служил, дедовщины не было. Считаю, весь беспорядок из-за того, что солдаты мало заняты. И очень многое зависит от командиров. Их задача — создавать семейную атмосферу, помогать молодым людям становиться мужчинами.
Евгения Архиповна:
— Мой сын служил в армии еще в советские времена, и тогда уже была дедовщина. А это было около 30 лет тому назад. Мой муж также служил в военном училище, и там также была дедовщина.
Денис:
— Учусь в седьмом классе. Дедовщина? А что это?
Тамара Андреевна:
— Сын у меня служил в Таллине в 80-е годы во флоте и ничего не рассказывал про дедовщину. А искоренить ее, как и другие негативные социальные явления, можно будет тогда, когда её перестанут покрывать.