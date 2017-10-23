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В администрацию Лукашенко отправили еще почти 4 тысячи требований об отставке Равкова

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  • 23.10.2017, 16:07
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Андрей Равков
Фото: БелТА

У властей есть 30 дней, чтобы ответить на требования белорусов.

Утром 23 октября в совмин были отправлены 3778 подписей, собранных на платформе petitions.by под требованием «отставки министра обороны и полноценного и всестороннего расследования фактов пыток, убийств и бесчеловечного обращения с солдатами», пишет «Салідарнасць».

Напомним, сбор подписей на платформе Zvarot.by был заблокирован министерством обороны, после чего акция продолжилась на новой платформе.

Тем не менее, собранные на Zvarot.by 9614 подписей, которые отвечали требованиям Закона «Об обращениях граждан», 18 октября были отправлены в администрацию Лукашенко, совмин, «парламент» и Минобороны в форме коллективного обращения. Согласно закона, у вышеперечисленных ведомств есть 30 дней для ответа на данное обращение.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, петиция была составлена после того, как стало известно об ужасных обстоятельствах гибели солдата-срочника Александра Коржича в военной части в Печах. Ноги 21-летнего рядового были связаны, на голову натянута майка.

Следственный комитет подтвердил почти все, что Коржич рассказывал родственникам и друзьям про дедовщину в своей части: у него отобрали банковскую карту, за пользование телефоном заставляли платить. Сержанты регулярно получали «дань» сигаретами и продуктами питания, а руководители роты, где служил Саша, знали об этом все, но смотрели сквозь пальцы.


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