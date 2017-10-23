В Гомеле снесли очередной образец деревянного зодчества 2 23.10.2017, 21:05

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В прошедшие выходные был снесен предпоследний старый дом на улице Волотовской, 22.

Все меньше с каждым годом остается в Гомеле образцов уникальной деревянной застройки конца XIX – начала XX века. За прошедшие выходные был снесен предпоследний старый дом на улице Волотовской, 22, передает «Белсат».

Историк Мария Булавинская рассказала, что, по ее сведениям, этот дом 1910 года. Постройка является одним из образцов купеческой усадьбы, и похожих в центральной части Гомеля больше не сохранилось. Дом пережил войну и более полувека он принадлежал одной семье.

«В 2013 году общественность активно боролась за улицу, на которой находился этот дом, – отметила Мария Булавинская. – Мы, Гомельское Общество Белорусского Языка и краеведческая организация «Толока», направили в Минкульт документы для придания статуса историко-культурной ценности этому дому и некоторым другим на улице Волотовской. Но все наши усилия (не только переписка с Минкультом, но и переговоры с чиновниками горисполкома, облисполкома, различные общественные акции против сноса) закончились фактически ничем. Старые дома на этой улице один за другим сносились, а на их местах возникали многоэтажки».

Общественность сделала все, что могла

«Волотовская была спокойной исторической улочкой, по которой было приятно гулять. И на ней были исторические здания, которые передавали местную традицию деревянного зодчества. Именно этот дом отличался массивными резными ставнями, наличниками и дверьми, кованым навесом крыльца. Он не был испорчен современными пластиковыми окнами и сайдингом. Это был дом, хозяева которого сумели максимально сохранить его таким, каким он был в начале ХХ в».

Гомельская общественность, активисты, просто неравнодушные люди сделали фактически все, чтобы показать, что у них есть заинтересованность в этом доме. Предлагали перенести дом в другое место центра города, где можно было бы реконструировать целый квартал деревянной застройки.

«Это было бы самым лучшим решением проблемы. Ведь на сегодняшний день мы имеем ряд зданий, которые разбросаны по всему Гомелю, и они не составляют какого-то цельного ансамбля, вовлеченного в городскую жизнь. Но реализация проектов по переносу и сохранению домов в другом месте не под силу энтузиастам. В идеале должен быть план или программа, которая должна рассматриваться на уровне городской администрации.

Сейчас мы видим, что последние куски земли в центре застраиваются многоэтажками, которые портят внешний вид города, но приносят быстрые деньги», – объясняет Мария.

Гомельчане, которые любят дом, даже призвали делать с ним последнее селфи:

Минкульт: «Элементы декора необходимо сохранить»

В 2013 году Минкульт отправил городской администрации предписание по сохранению отдельных элементов деревянного резного декора в случае, если дом все же будет снесен. Во время сноса зданий некоторые элементы (правда, не со всех домов) действительно были сняты и переданы в Музей истории города. Руководство музея в СМИ рассказало, что планирует создать выставку на их основе.

«Обычно музеефикация таких вещей – повесить их и показывать «вот так выглядел город» – это не самое лучшее, чего можно было бы ожидать. Я считаю, что самая логичная цель, для которой можно снимать и хранить этот декор – использование его в будущем для восстановления исторических зданий», – полагает Булавинская.

Мария наблюдала за процессом демонтажа лиштв, и от местных жителей узнала, что за несколько дней до сноса здания неравнодушные гомельчане подняли вопрос на уровне городских властей о разборке этого дома и его переносе, или разборке для дальнейшего сохранения и реконструкции. И городские власти якобы отнеслись положительно к предложению и обещали продумать варианты по его сохранению.

«Чиновники в частных разговорах сообщали местным жителям района, что дом еще две недели не будет сноситься, и можно будет что-то придумать. Посоветовали им собирать бумаги и обратиться к председателю горисполкома. Но строители рассказали, что им поступил приказ как можно скорее снести этот дом. Они были очень возмущены, что такой крепкий дом нужно снести в короткие сроки – за выходные.

Я считаю, что власти поступают таким образом, чтобы избавить себя от проблем. Если бы сейчас начались работы по разборке здания – это замедлило бы дальнейшую стройку многоэтажки в районе», – обращает внимание Мария.

Что дальше?

Согласно генплану, все места, где в центре города находятся деревянные строения, подлежат многоквартирной застройке. Это улицы Волотовская, Плеханова, Рогового и др.

«Безусловно, общественность должна быть заинтересована и постоянно поднимать вопрос сохранения городских достопримечательностей. Но, к сожалению, и в обществе, и в кругах городских властей существуют противоречивые взгляды на деревянную архитектуру.

Некоторые считают старые дома обычной повседневностью, от которой надо избавляться. Но люди, которые приезжают из других городов, стран, сразу замечают необычность этих домов, говорят о том, что их нужно защищать и сохранять. Поэтому здесь еще нужно что-то менять в мировоззрении», – говорит историк.