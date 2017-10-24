Блогер из Минска заказал 200 пицц и раздал на улице 16 24.10.2017, 20:30

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Самый популярный белорусский блогер Влад Бумага вновь удивил своих подписчиков.

Самый популярный белорусский блогер Влад Бумага (почти два миллиона подписчиков в Youtube) выложил в выходные новое видео о том, как он взял и заказал 200 пицц «Пепперони» домой. У Бумаги уже было видео о том, как он заказал 200 порций картошки фри «ради интеллектуального и годного контента» – у того видео уже три миллиона просмотров и 15 тысяч комментариев, пишет kaktutzhit.by.

Пиццу Бумага заказал в «Пицце Лисицце». Часть заказа съел с друзьями, еще несколько коробок использовал, чтобы построить башенки вокруг себя, раздал несколько коробок у себя во дворе, потом поехал к торговому центру «Галилео» и отдал там пиццу своим юным подписчикам. Лучший момент видео – когда случайный прохожий, которому подарили пиццу, говорит, что вообще-то он собирался на пары, но, раз ему дали пиццу, то он пойдет домой ее есть, какая еще учеба.

Вообще, не очень понятно, рекламный это материал или нет, тем не менее это все равно забавно.

Комментарии под видео такие: «Просто треш!!!! Это же можно айфон 8 купить!!! Ты просто обезбашенный!!», «Я орала потому что он в носках пиццку выбрасил», «Влад, ты придурок, но ты милый придурок))».