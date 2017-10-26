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МАЗу и не снилось: Представлен первый в мире тяжелый электрогрузовик

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  • 26.10.2017, 16:32
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Новинка дебютировала в рамках автосалона в Токио.

В Токио на автосалоне был представлен первый в мире тяжелый электрогрузовик от компании Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - японской "дочки" Daimler AG. Автомобиль получил полностью электрический привод, передает korrespondent.net.

Издание сообщает, что грузовик способен преодолевать на одном заряде до 350 километров, при этом перевозя до 11 тонн груза. Емкость аккумуляторных батарей новинки составляет 300 кВт.ч.

Благодаря этой презентации компания Daimler смогла опередить американскую Tesla, которая также разрабатывает похожий проект. Однако дебютировать ее грузовик должен только 16 ноября.


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