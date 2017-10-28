Из Минска в Варшаву начнут курсировать два поезда с пересадкой в Бресте 6 28.10.2017, 14:23

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На данном маршруте применят абсолютно новый для Беларуси подход.

В декабре Белорусская железная дорога совместно с АО «ПКП Интерсити» открывает новое сообщение по маршруту «Минск-Брест-Варшава», который свяжет столицы двух стран. Сам поезд не будет менять колесные пары с широкой на более узкую, как это сейчас делают составы, двигающиеся с востока на запад. На данном маршруте применят абсолютно новый для Беларуси подход: в Бресте пассажиры пересядут из одного состава в другой, пишет «Вечерний Брест».

По маршруту «Минск - Брест - Варшава» ежедневно будут курсировать два поезда: один – белорусского формирования (5-вагонный электромоторный скоростной поезд, называемый в народе «стрела»), другой – польского (поезд локомотивной тяги с сидячими местами первого и второго классов). Оба они с двух конечных станций практически единовременно прибудут на железнодорожный вокзал Бреста.

Совместно с АО «ПКП Интерсити» разработано расписание новых поездов № 128/127 «Брест-Варшава-Брест» и № 728/727 «Брест-Минск-Брест». Из белорусской столицы поезд № 727 «Минск-Брест» отправится в 10.57 и прибудет в город над Бугом в 14.31. А дальше пассажиры, двигающиеся в сторону Польши, должны в Бресте пересесть в поезд польского формирования № 127 «Брест-Варшава», находящийся на этой же платформе. В сторону Польши состав отправится в 15.51 и домчит до конечной станции «Варшава-Центральная» в 17.29 (по польскому времени). Из польской столицы поезд № 128 «Варшава-Брест» стартует в 8.44 (по польскому времени) и прибывает на станцию «Брест-Центральный» в 14.39 (белорусское время). И вновь пассажирам, направляющимся в столицу Беларуси, необходимо пересесть в другой поезд - № 728 «Брест-Минск». Он отправляется в 15.15 и в 18.49 – в Минске.

Воспользоваться услугами поезда «Минск-Варшава» смогут пассажиры, которым необходимо добраться не только до конечных станций или Бреста, но и до других населенных пунктов. Поезд останавливается в таких городах, как Барановичи, Ивацевичи, Береза, Тересполь, Бяла-Подляска, Седльце и др.

Таможенный и паспортный контроль пассажиров будет проходить в Парке Буг станции «Брест-Центральный» как при движении в сторону Варшавы, так и при движении в сторону Минска. Стоимость проезда в сообщении «Минск-Варшава» составит 18 евро. В Беларуси билеты покупаются в белорусской валюте, поэтому не стоит удивляться незначительным переменам цены. Она будет формироваться по курсу Национального банка, действующему на день оформления билета. Для детей предусмотрена скидка на проезд – 50 % от полноценной стоимости.

- Пассажирам маршрута «Минск-Варшава» надо иметь в виду, что при покупке билетов в Беларуси кассир выдает два билета: один - на маршрут от Минска до Бреста по действующему тарифу Республики Беларусь, другой - от Бреста до необходимой станции на территории Польши по действующим тарифам. В то же время при покупке билетов в Польше на этот маршрут пассажирам выдадут один билет. Это обусловлено различной системой реализации проездных документов в разных странах. Но стоимость что в одном, что в другом случае одинакова, - пояснил заместитель начальника службы, начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги Константин Бояр.