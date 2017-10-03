«Большинство проблем являются следствием отсутствия честных выборов» 1 3.10.2017, 20:29

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Активисты Бреста намерены заставить чиновников отремонтировать дороги.

Активисты Брестской областной организации БСДП обратили внимание, что на значительной части дворовых проездов по ул. Орловской и ул. Гаврилова в районе школ №28 и №29 наблюдается повреждение дорожного покрытия в виде ям, рытвин, неровностей. Ежедневно сотни людей и машин преодолевают эти участки востребованных дорог. Они соединяют жилые дома, учреждения образования и воспитания с городской инфраструктурой, пишет b-g.by.

«На большей части территории микрорайона Восток дворовые проезды стояли на учете в горисполкоме как «бесхозные». Нет хозяина — нет благоустройства. «Ямочный» ремонт оставшейся от благоустройства уличных покрытий асфальтовой смесью только усугубляет ситуацию. На указанных в обращении дорогах тротуарное покрытие представляет опасность для пешеходов: появляются неровности, бровки разрушаются или закатываются в асфальт. Такое состояние покрытия представляет явную опасность для дорожного движения и жителей домов», — комментирует ситуацию лидер брестских социал-демократов, руководитель организации «Равенство и справедливость» Анна Канюс.

В связи с этим активисты обращаются в ГАИ области с требованием выдать предписание о принятии мер по устранению указанных причин и условий. Для повышения качества жизни горожан они просят Брестский горисполком включить в планы по благоустройству в соответствии с современными стандартами и требованиями в РБ на 2018 год вышеуказанную территорию.

«Большинство местных проблем являются следствием отсутствия честных и справедливых выборов в стране. «Депутаты» местных советов отчитываются не перед своими избирателями, а перед вышестоящим начальством. Мы предлагаем изменить этот принцип, — говорит Канюс. — «Депутаты» должны быть представителями народа и бороться за повышение качества жизни простых людей».