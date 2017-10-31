Французы пьют шампанское, а белорусы – «крыжачок» 14 Константин Скуратович, «Наше мнение»

31.10.2017, 9:22

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Константин Скуратович

Почему заклинания и мантры Лукашенко не помогают экономике.

Завершающийся сельскохозяйственный сезон оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, чиновники утверждают, что, несмотря на плохие погодные условия, урожай не только не ухудшился, но и прирос. С другой стороны, СМИ рассказывают о резком падении доходов населения. Одни говорят: будете с хлебом. Им возражают: что нам хлеб, если денег нет.

Считаю уместным вспомнить традиционные мантры Лукашенко, рекомендованные для использования в таких случаях. Например, такой стих: «Можно гордиться тем, что в расчете на душу населения основных видов сельскохозяйственной продукции Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. По производству мяса мы сравнялись с Германией, а по молоку примерно вдвое превышаем основные развитые в аграрном отношении европейские страны». Вполне возможно, что по производству вина мы обгоняем Францию. Только французы пьют шампанское, а белорусы – «крыжачок». А если сравнивать с азиатскими «членами СНГ», то тамошнее население не ест свинину, поэтому не строит свинокомплексы. Но и мы не может перегнать Узбекистан по хлопку, Украину по пшенице и семечкам...

И надо ли?

Или вот такое заклинание-директива: «Перед аграриями была поставлена задача – возродить сельскохозяйственное производство, значительно превзойти объемы и темпы времен СССР и тем самым обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Потребовались огромные усилия и мобилизация всех внутренних ресурсов, чтобы преодолеть эти трудности». И что? Перегнали СССР? Советского гиганта, который полвека «догонял и обгонял Америку», но выдохся и ушел с дистанции?

Западные фермеры, американские и европейские, которых наши колхозы якобы уже почти догнали и даже частично перегнали, производят для «питания населения и продовольственной безопасности страны» столько еды, что хватает всем. Так, в Швейцарии среднестатистические домохозяйства «на пропитание», включая питание вне дома (кафе, рестораны), тратят 7,7% расходной части бюджета, в США – 8-10%, в Великобритании – 11-15%. В Беларуси, по данным 2016 года, с учетом напитков, – почти 45%.

Иными словами, фермерское сельское хозяйство практически обеспечило обществу принцип коммунистического распределения – по потребности. Причем этот принцип закладывался еще тогда, когда, по расчетам Никиты Хрущева, в Америке урожайность составляла 15 центнеров с гектара, в СССР – 8 центнеров. И вот он потребовал поднять Целину, увеличить зерновой клин, догнать и перегнать Америку. По-видимому, он не знал, что эта страна дотирует фермеров – если они отказываются засевать свои участки.

До сих пор мои сограждане не воспринимают этот факт: такого не может быть, потому что не может быть никогда. Если соглашаются, то с оговорками, они ж в Америке богатые, у них свои причуды. Но ведь с той поры урожайность в Беларуси в 2-3 раза увеличилась по сравнению с тогдашним уровнем США, в 4-5 раза превосходят тогдашние советские показатели. На самом же деле не цифры определяют политику, политики манипулируют цифрами, но все определяется рыночной экономикой.

Американская цивилизация родилась от рыночной (сельскохозяйственной) экономики и остается в этом отношении очень консервативной. Живет от земли. Так, в отличие от двух других факторов (труд, капитал), которые являются свободно производимыми, предложение земли ограничено: ее количество является величиной фиксированной и не подлежащей увеличению. Земля как фактор производства приносит доход, называемой рентой. Рента возникает на средних и лучших по плодородию участках, но ее величина определяется производством продукции малопродуктивных участков. В том случае, если урожай, полученный только со средних и лучших земель не сможет удовлетворить общественные потребности, спрос превышает предложение, то рыночная цена поднимается до уровня цены товара с худшего участка.

Следовательно, дифференциальная рента – это разница между общественной и индивидуальной ценами производства. Если собственник земли сдает землю в аренду, то арендатор платит ему арендную плату. Сам же арендатор получает среднюю прибыль на капитал, который он вложил в хозяйство.

В урожайный год, когда предложение продукции обычно превышает спрос, рыночная ее цена снижается до уровня затрат средних и лучших участков, а собственникам худших участков приходится продавать свою продукцию себе в убыток. Поэтому правительствами (в США – Конгрессом) устанавливаются фиксированные цены по важнейшим видам продукции, которые продаются государству. Если спрос превышает предложения, фермеры могут продавать свою продукцию по ценам, сложившимся на рынке. Но если рыночная цена падает ниже установленной величины правительством, государство компенсирует разницу. В то же время собственники худших участков могут отказаться от их вспашки, получая специальные субсидии правительства.

Это вполне возможно в Беларуси. Такие подходы неоднократно обсуждались, говорили о либерализации розничных цен, но государство как единственный собственник земли блокирует развитие рыночных отношений. Для него важнее (любой ценой!) поднять валовое производство, увеличить экспорт, добиться важных политических и пропагандистских выгод. Ученые говорят, что для оптимизации структуры сельскохозяйственных земель нужно вывести из севооборота 500 тыс. гектаров малопродуктивных земель. Но правительство на это не соглашается, дотирует хронически убыточные хозяйства, инвестирует в проекты, которые не имеют хороших экономических перспектив.

В этом убеждает, например, упорное желание освоить экологически чистое производство чуть ли не в чернобыльской зоне.

Правительство США не строит, простите, фермерам фермы, не обязывает их модернизировать старые, оно только устанавливает «справедливые» закупочные цены для всех, но каждому фермеру гарантирует свободу хозяйственной деятельности и распоряжения произведенной им продукции. Включая такой парадоксальный способ, который для индивидуальных и общественных интересов позволяет вообще ограничить производство, получив для этого деньги от государства.

В этом заключается та, небольшая, но принципиальная разница, благодаря чему Америка была всегда страной изобильной.

Константин Скуратович, «Наше мнение»