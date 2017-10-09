Фотофакт: Расчетный лист в Академии наук Беларуси 27 9.10.2017, 14:16

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Какие зарплаты получают белорусские ученые.

Работник Института истории Академии наук Беларуси Виталий Ашейчик опубликовал в «Фейсбуке» расчетник: зарплата научного сотрудника за сентябрь «на руки» — 244,12 рублей, пишет сайт tut.by.

— 244,12 рублей — это зарплата на полную ставку, — рассказал Виталий, который работает в НАН с 2014 года. — Аналогичные расчетники — у десятков моих коллег. Достаточно ли на жизнь в Минске 245 рублей? А вы как думаете? Безусловно, этой зарплаты с трудом хватает — или, скорее, не хватает — даже на базовые платежи и еду. Безусловно, невозможно было бы выжить без какого-то дополнительного заработка и помощи родственников.