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Фотофакт: Расчетный лист в Академии наук Беларуси

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  • 9.10.2017, 14:16
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Какие зарплаты получают белорусские ученые.

Работник Института истории Академии наук Беларуси Виталий Ашейчик опубликовал в «Фейсбуке» расчетник: зарплата научного сотрудника за сентябрь «на руки» — 244,12 рублей, пишет сайт tut.by.

— 244,12 рублей — это зарплата на полную ставку, — рассказал Виталий, который работает в НАН с 2014 года. — Аналогичные расчетники — у десятков моих коллег. Достаточно ли на жизнь в Минске 245 рублей? А вы как думаете? Безусловно, этой зарплаты с трудом хватает — или, скорее, не хватает — даже на базовые платежи и еду. Безусловно, невозможно было бы выжить без какого-то дополнительного заработка и помощи родственников.

«Цена одного часа работы научного сотрудника — 1,6 рубля (или 1,45 рубля за вычетом налогов) Есть желающие делать научную карьеру в Республике Беларусь?» — написал Виталий в соцсети.
Фото: Facebook

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