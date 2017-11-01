Под Гомелем комунальники свой перерасход энергии «раскинули» по жировкам людей 1.11.2017, 12:21

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Комитет госконтроля проверил «Гомельский райжилкомхоз».

Согласно информации ведомства, на предприятии выявлены факты бесхозяйственности, нерационального использования топливно-энергетических ресурсов и незаконного получения бюджетных средств, пишет tut.by.

В 2015—2016 годах и в январе-июне 2017 года райжилкомхоз при тепло- и водоснабжении превысил нормы расхода электроэнергии более чем на 350 тыс. кВт•ч. Затраты в 87 тыс. рублей включили в стоимость жилищно-коммунальных услуг. Также в коммуналку граждан раскинули еще 7,4 тыс. рублей — потраченных на амортизацию не используемых предприятием артезианских скважин.

Кроме того, из-за плохого состояния канализационной сети предприятия в нее попало почти 2 млн куб. м. грунтовых вод. Электроэнергию на сумму в 259 тыс. рублей, которую потратили на перекачку и очистку подземных вод, отнесли к стоимости услуг водоотведения.

После вмешательства КГК предприятие вернуло в бюджет 80 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о наказании причастных должностных лиц.