Соединенные Штаты Сибири Ярослав Золотарев, afterempire.info

14.11.2017, 8:42

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Новой Америкой Сибирь не станет, а вот второй Канадой – вполне.

В отношении Сибири зачастую используют определение «Русская Америка», имея в виду, что исторически это такая же переселенческая колония, как и Соединенные Штаты. В то же время различия налицо – Сибирь хоть и начала осваиваться примерно в то же время (17 век), и тоже колонизоваться за счет переселения, не получила независимости и по своему промышленному и социальному развитию отстает даже от европейских регионов России, не говоря уж о мировом лидере США. Причины уже много раз указывались – это прежде всего колониальная политика имперского центра, а также провал областнических проектов 19 – начала 20 века, во многом, впрочем, ориентировавшихся именно на опыт свободной Америки.

Николай Ядринцев сравнивал сибиряков с американцами следующим образом:

«Нам могут возразить, что мы тоже русские. Как мы можем составить отдельное государство? Но ведь и американцы — те же англичане. Мексиканцы — те же испанцы, бразильцы — те же португальцы. Единство языка и веры не служит препятствием к разделению одного и того же народа на разные государства. Мы должны помнить одно: для блага Отечества, для блага каждого из нас необходимо отделиться от России! Да здравствует Сибирь свободная — от гор Уральских до берегов Великого океана!»

Подобных сравнений опасалось и царское правительство. Так, о первых проектах создания транссибирской магистрали царские чиновники говорили: «Сооружение это поставит внутренние интересы сибирского края в зависимость не от метрополии, как это было до сих пор, но от иностранцев, в особенности от североамериканцев».

Сравнения возникают в наше время, чего стоит только нашумевшая выставка 2013 года «Соединенные Штаты Сибири», откровенно стебная, но породившая в кругах неумеренных российских «патриотов» огромное количество статей и постов о том, что американцы-де Сибирь захватывают и уже и флаг соответствующий нарисовали.

Коснемся реального взаимодействия между США и Сибирью. После приобретения Аляски границы Америки подошли к Сибири вплотную и сейчас, наряду с Китаем и Казахстаном, США для сибиряков это – один из ближайших соседей. Последний раз американские войска были на сибирской земле в 1918-1920-х годах, когда американцы помогали очищать Приморье от большевистских банд. США оказывали помощь и сибирскому независимому правительству, и Колчаку. Договариваться с американцами о помощи Колчак посылал героическую дочь сибирского народа Марию Бочкареву.

Довольно много шума поднимают имперцы по поводу возможного захвата Сибири Америкой – беглый поиск по тегам типа «Сибирь и Америка» дает широкую подборку ватных материалов. Основной шум – вокруг статьи Вальтера Мида «Давайте купим Сибирь». Примечательно, что статья опубликована в далекие девяностые (1994), а шум поднимается в 2010-е. В условиях очевидного коллапса экономики тогдашней РФ автор предлагал США купить Сибирь до Енисея, причем русскоговорящему населению предлагалось дать все права американских граждан, официальным языком оставить русский, нерусским народностям дать различные льготы коренного населения Америки. Предлагалось создать семь американских штатов на сибирской территории, переселить два миллиона англоязычных (новые рабочие места). Конгрессу США такой проект был представлен, но не одобрен, видимо поскольку ельцинская Россия и так исправно качала ресурсы в развитые страны Запада по минимальным ценам.

В настоящее время США продолжают интересовать природные ресурсы Сибири, однако России гораздо дешевле продавать их в Китай, так как Америка за океаном. США могут поделиться рядом технологий, например, по последним сведениям, 90% мировой сланцевой нефти находятся в Западной Сибири, но технологии по ее извлечению находятся преимущественно в США.

Доля США во внешнеторговом обороте Сибирского Федерального Округа сейчас незначительна и составляет 5% (на уровне Украины), в то время как доля Китая максимальна – 22%. Так что, если говорить о том, кто сейчас грабит Сибирь за счет перекоса торгового баланса в экспорт сырья – то это прежде всего Китай. Даже маленький Тайвань имеет 6%, то есть превосходит США в обороте с СФО.

В то же время аналитиками рассматриваются сценарии возможной экспансии в Сибирь американских компаний. Нас пугают тем, что США и Канада может завалить Дальний Восток дешевыми и качественными товарами, подавив отечественного производителя. Однако следует заметить, что при теперешней экономической конъюнктуре это гораздо проще сделать Китаю. Имперцы также вспоминают о том, что имеется опыт создания сети американских факторий на северо-востоке Сибири в конце 19 – начале 20 века. Фактории были ликвидированы советской властью в двадцатых годах. Этот аргумент относится к событиям столетней давности и совершенно очевидно не имеет никакого отношения к нашему времени.

Опасность экспансии связывают также с проектом сооружения трансконтинентальной магистрали, соединяющей железнодорожно-автомобильным тоннелем под Беринговым проливом (или мостом) транспортные системы Евразии и Америки. Следует отметить, что технически непреодолимых препятствий для такого проекта не существует, и не существовало даже сто лет назад, когда он впервые предлагался. Возражали и в Российской империи и сейчас главным образом охранители, полагая, что в случае отсутствия преграды США немедленно приступят к экономической, а затем и к политической экспансии. Однако следует заметить, что в бурно развивающийся Китай ведут от нас множество магистралей, и Россия постоянно строит новые, это почему-то никаких страхов не вызывает, а по поводу «китайской угрозы» те же охранители сочиняют в больших количествах успокаивающие материалы. Одна же единственная магистраль в Америку, да и та гипотетическая, немедленно вызывает крики о готовящемся захвате Сибири.

США, безусловно, азиатскими рынками давно интересуются и активно работают с Китаем, экономический расцвет которого во многом связан с американскими кредитами и участием американского капитала. Интенсивно экспортирует в Америку и Япония. Никаких опасностей в отношении территориальной целостности этих стран не наблюдается, и непонятно, почему Сибирь не могла бы воспользоваться теми же возможностями и поднять свою экономику на основе тесных связей с промышленно и технологически развитой соседней страной. Строительство же магистрали существенно бы этому способствовало и многократно снизило бы издержки.

Конечно, при этом «Америкой», то есть страной №1 в мире по развитию индустрии и технологии Сибирь не станет, потому что пропасть слишком велика, такая Америка в мире одна. А вот второй Канадой – вполне. Но быть Канадой ведь тоже неплохо.

Ярослав Золотарев afterempire.info