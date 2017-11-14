В ДТП погибла оршанская судья Татьяна Рыбакова 14.11.2017, 18:21

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Татьяна Рыбакова приобрела «известность» после процессов над активистами оппозиции.

Судья Оршанского суда попала под машину вечером 11 ноября. 45-летняя Татьяна Рыбакова ехала на автомобиле «Ситроен» в качестве пассажирки. Неподалеку от Толочина на трассе М1 машина попала в аварию: у встречного «Пежо» на ходу отлетело колесо. Колесо случайно попала именно в этот «Ситроен». Пришлось остановиться обеим машинам. Рыбакова стала вызывать сотрудников ГАИ, пишет nn.by.

Чтобы получить необходимую информацию у водителя «Пежо», она стала переходить на другую сторону дороги. По той же дороге ехал «Хёндэ». Женщина была без фликеров, поэтому водитель ее не заметил. От удара женщину отбросило с дороги в кювет. Она погибла на месте аварии.

46-летнего водителя «Хёндэ» после допроса отпустили под подписку о невыезде. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое привело к смерти по неосторожности. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Татьяна Рыбакова приобрела «известность» после процессов над активистами и оппозиционерами. В частности, она осудила лидера «Белорусской христианской демокатии» Павла Северинца на 15 суток за участие в «Марше нетунеядцев». В 2007 году Рыбакова приговорила к аресту художника Алеся Пушкина за то, что он выбросил из окна РОВД красно-зеленый флаг, в 2012 году судила правозащитника Валерия Щукина якобы за хулиганство и неподчинение милиции.