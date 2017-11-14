Видеофакт: В Амстердаме самолет на взлете поразила молния 5 14.11.2017, 20:36

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В сети появилось видео попадания молнии в самолет, взлетевший перед этим из амстердамского аэропорта «Схипхол».

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и лайнер смог продолжить набор высоты.

На записи видно, как спустя всего несколько десятков секунд после взлета в корпус самолета Boeing 777-300 авиакомпании KLM, выполнявшего 13 ноября рейс KL743 из Амстердама в Лиму, бьет молния, которая тут же выходит из левого крыла.