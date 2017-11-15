Станислав Шушкевич - Макею: Дома сначала порядок наведите 6 15.11.2017, 20:12

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Станислав Шушкевич

Первый руководитель независимой Беларуси прокомментировал заявление Макея о готовности отправить белорусов на Донбасс.

Первый глава независимой Беларуси рассказал, почему нашей стране не нужно отправлять контингент для содействия урегулированию конфликта на Донбассе, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Беларусь готова послать миротворческий контингент на Донбасс.

- Очевидно, что Москва может манипулировать Минском, а потому, если России выгодно, чтобы Беларусь сделала какие-то заявления или действия, то белорусская сторона особо и не сопротивляется. Вряд ли Макей это озвучивал без согласования с Кремлем. Это политические меры. А миротворцы в Украине должны быть нейтральными, так как настоящим белорусам очень тяжело будет заниматься миротворческой деятельностью. Пусть бы миротворческую миссию выполняли профессиональные западные военные, так как Беларусь, что бы ни говорили государственные деятели, не остается нейтральной в этом конфликте. Мы знаем, в какую сторону склоняются белорусские власти. К тому же, белорусы не имеют опыта миротворческого контингента.

- Одним словом, нам это не нужно?

- Пусть бы наши высокопоставленные чиновники, прежде чем выражать намерение присылать миротворческий контингент в Украину, позаботились о том, чтобы не убивали детей в белорусской армии. Дома сначала порядок наведите, в своем хозяйстве. Если в таком состоянии армия, то как вы собираетесь международную военную миссию выполнять? Кажется, пятнадцать уголовных дел возбуждено по делу о гибели солдата в военной части под Борисовом, а они миротворцев собираются куда-то отправлять!