Власти придумали новый побор с железнодорожников 6 17.11.2017, 17:23

9,083

Поборы с работников различных предприятий в Беларуси стали обычным делом.

Обычно оформляются такие поборы как добровольные пожертвования, но в условиях контрактной системы отказаться от «добровольного пожертвования» работник практически не может, пишет сайт orsha.eu.

Под пожертвования маскируется и сбор средств для «Фонда Мира». Работникам одного из предприятий Белорусского железной дороги в Орше на днях раздали распечатанные заявления куда надо лишь внести имя, фамилию и поставить подпись. Заявление говорит о том, что работник «просит бухгалтерию» перечислить из его заработка 45 копеек в тот самый «Фонд Мира» - рассказали журналистам на условиях анонимности работники этого предприятия.

Что же такое «Фонд Мира? Это организация была создана в СССР для гуманитарной помощи тем странам в которых коммунисты и союзники Союза вели войны: Ангола, Вьетнам, Никарагуа и т.д. Правда, под конец существования СССР, когда у коммунистов стало меньше возможностей вмешиваться в зарубежные конфликты «Фонд» переориентировался на гуманитарную помощь внутри СССР.

Принудительные сборы для организации были обычной практикой и во времена Советского Союза. Например, православная церковь была обязана перечислять значительную часть своих доходов в этот фонд. Благодаря этому в некоторые годы доход фонда доходил до 7 миллиардов долларов.

Чем сегодня занимается организация сказать сложно - СМИ редко освещают их мероприятия, кроме случаев когда к каким-то праздникам чиновники от имени Фонда вручают ветеранам какие-то подарки.