Племянник Путина в 2016 году зарабатывал по $95 тысяч в день 3 2.11.2017, 15:20

4,650

Михаил Шеломов

Михаил Шеломов занимается инвестициями в ценные бумаги и недвижимость.

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Михаил Шеломов в 2016 году получил средний доход в 5,58 миллиона рублей в день, сообщил в четверг, 2 ноября, телеканал «Дождь», ссылаясь на финансовую отчетность компаний Шеломова.

Михаилу Шеломову принадлежит 99,99-процентная доля в компании «Акцепт», говорится в ЕГРЮЛ. В структуру компании входят фирмы «Платинум» и «Согаз-Недвижимость», которые занимаются инвестициями в ценные бумаги и управляют недвижимостью.

Компании «Акцепт» и «Платинум» владеют 8,4 процента акций банка «России». В собственности «Акцепта» также находятся 12,47 процента акций страховой компании «Согаз» (по состоянию на середину 2016 года).

Кроме того, «Согаз-Недвижимость» владеет зданием в Чебоксарском переулке в Петербурге, где расположен региональный офис группы «Согаз». «Платинуму» в свою очередь принадлежит земельный участок и вилла в Сочи, площадь которого превышает две тысячи квадратных метров.

В 2016 году все три компании вместе получили чистую прибыль в размере 2,04 миллиарда рублей, что обеспечило Шеломову ежедневный доход свыше 5,5 миллиона рублей.

Еще в июне 2016 года Михаил Шеломов работал главным специалистом в петербургском офисе «Совкомфлота», где, по оценке «Новой газеты», зарабатывал не более 42 тысяч в месяц. Как отмечает «Дождь», последние четыре месяца Шеломов не работает в «Совкомфлоте». Его нынешнее место работы пока неизвестно.

Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценивает состояние Михаила Шеломова в 573 миллиона долларов. Но, как допустил региональный редактор OCCRP Роман Шлейнов, Шеломов может быть лишь номинальным владельцем и не может самостоятельно распоряжаться состоянием.