Гомельский журналист фрилансер добился отмены штрафа 2.11.2017, 17:49

Кастусь Жуковский

Фото: svaboda.org

Суд в Гомеле отменил штраф Константину Жуковскому за «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ».

Судья Гомельского областного суда Николай Бакунов отменил постановление судьи Жлобинского района Валентины Сапоновой о наложении на журналиста-фрилансера Кастуся Жуковского штрафа за «незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации». Административное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд другому судье, сообщает gomelspring.org.

11 сентября районный суд в Жлобине обвинил фрилансеров Кастуся Жуковского и Андрея Толчина в опросе жителей деревни Пиревичи. По мнению суда, журналисты незаконно поснимали местных жителей, а потом незаконно распространили отснятый видеоматериал под названием «Свінняў сколькі мы забілі» через телеканал «Белсат». Каждому фрилансеру суд выписал по 25 базовых величин штрафа (575 рублей).

С помощью юриста Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонида Судаленко Кастусь Жуковский обжаловал крупный штраф в Гомельском областном суде.

Интересно, отменит ли областной суд аналогичное дело той же судьи суда Жлобинского района Валентины Сапоновой от 27 сентября о штрафе Кастусю Жуковскому за то, что он взял интервью у жителей 17-го микрорайона в Жлобине, которое потом появилось на «Белсате» под названием «Як пакутуюць жыхары дома №16 у Жлобіне». Жалоба на это постановление в настоящее время находится на рассмотрении в Гомельском областном суде.

В этом году суды штрафовали гомельского фрилансера за сотрудничество без аккредитации с польским спутниковым телеканалом «Белсат» 11 раз. Общая сумма штрафов Жуковскому составила 8855 рублей. Завтра, 3 ноября в Калинковичах его и его коллегу Андрея Толчина ждет очередной суд, На этот раз за отснятый сюжет о закрытии школы в деревни Капличи Калинкавичского района.