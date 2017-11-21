Обладатель «Золотого мяча» cтал жокеем 21.11.2017, 17:46

Английский футболист Майкл Оуэн занялся конным спортом и готовится к первой гонке.

Майкл Оуэн закончил карьеру еще в 2013-м, но никто не страдал. Ближе к финалу Англия совсем охладела к автору легендарного гола аргентинцам: он рано угас и в последнем сезоне забил всего 1 гол за «Сток Сити», пишет «Трибуна».

Завязав с футболом, экс-звезда сборной и «Ливерпуля» стал экспертом на телевидении. Правда, и здесь безуспешно: его тихий голос действовал как снотворное и никому не нравился.

Теперь больше всего удовольствия Оуэну приносит конный спорт. Майкл всегда любил скачки и езду верхом, поэтому регулярно появлялся на престижных стартах в классической джентльменской шляпе-цилиндре. Его даже обвиняли в меркантильности: якобы лучший игрок Европы-2001 потерял интерес к футболу и рассматривал его исключительно как способ подзаработать на главное увлечение.

У Оуэна есть большая конюшня в графстве Чешир. На ее базе в 2007 году заработала школа «Мэнор-Хаус», которая занимается подготовкой жокеев и разведением скаковых лошадей. Майкл и его деловой партнер Эндрю Блэк наняли знаменитого тренера Тома Даскомба, а среди клиентов конюшни – Уэйн Руни (6 лет назад Уэйн именно здесь купил жене жеребца на Рождество), Пол Скоулз, Майкл Кэррик и Том Клеверли. Старшая дочь Оуэна Джемма уже профессионально ездит на пони и представляет сборную Великобритании.

В 2011-м выращенный в «Мэнор-Хаус» жеребец Браун Пантер выиграл Королевские скачки в Аскоте. Оуэн сравнивал ощущения от победы с забитым голом и был горд, будто «это его сын добился чего-то значимого». Через 4 года Браун Пантер получил сложнейший перелом задней ноги и вскоре умер – Майкл назвал тот день самым грустным в жизни.

В пятницу (24 ноября) в Аскоте выступит уже сам Оуэн. Он поучаствует в благотворительном заезде на 1408 метров, всю выручку от которого направят в фонд принца Чарльза, помогающего английским фермерам и сельскому хозяйству.

Вот только Майкл не сразу понял, во что ввязался.

Он фанатично любит лошадей, но по-настоящему в седло сел лишь пять месяцев назад – прежде это запрещали футбольные клубы. Кажется, Майкл понимает почему: «Чем я думал, когда согласился? Я не ем и карабкаюсь на эти махины весом в полтонны, которые полны желания тебя убить. Думаю, я глуп».

Подготовка к забегу действительно выматывающая: Майкл активно сбрасывает вес, а его день начинается в 5:45 утра. Во время одной из тренировок Оуэн дважды упал с лошади, и это обсуждали более-менее все крупные медиа. Сам Майкл отшутился: вообще-то лошадь пыталась скинуть его раз 10, но остальные 8 он кое-как удержался.

В глубине души Оуэн все же рад: теперь он еще больше уважает наездников и их умения, а еще понимает, что лошади совсем не похожи на машины и управлять ими значительно тяжелее.

«Моя мама до сих пор вне себя и требует, чтобы я отказался. Жена говорит: «Что ты творишь?» – рассказывал Майкл.

Но сдаваться – не вариант. Цель уже есть: «Думаю, пересечь финишную линию – уже успех».