Gazeta Wyborcza: РФ скрывает радиационную аварию 2 23.11.2017, 21:29

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Радиоактивное облако из России прошло над Браславом и Пинском.

Еще во вторник главный онколог Челябинской области Андрей Важенин уверял: "Не о чем беспокоиться. А тем, кто тревожится, советую смотреть футбол и пить пиво".

Так он отреагировал на сообщение, что территория области заражена радиоактивным изотопом рутена Ru-106. Паника продолжается с конца сентября, после того, как Институт ядерной и радиационной безопасности во Франции первым зарегистрировал повышенный, хоть и не опасный, уровень вещества в атмосфере. Вскоре подобные сигналы поступили также из Германии и других европейских стран, в частности из Польши. Повышение фона зафиксировали и в Румынии, хоть и отметили, что оно не превысило допустимую норму.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza (перевод - zn.ua), добавляя, что ученые указывали, что источник заражения находится на юге Урала, в окрестностях Челябинска. Они допускали, что им может быть ядерный реактор, спутник, который сгорел при вхождении в атмосферу или завод по переработке отработанного ядерного топлива.

Международное агентство атомной энергетики исключило две первые версии. В конце сентября не было ни одного происшествия, связанного со спутниками. Версию об аварии реактора тоже отвергли, потому что тогда бы в атмосфере зафиксировали не один радиоактивный изотоп.

Все указывало на то, что радиоактивный рутений попал в атмосферу из Озерска в Челябинской области, где завод "Маяк" занимается утилизацией отработанного ядерного топлива из реакторов. Между тем, государственная компания "Росатом", которой принадлежит "Маяк", в своих пресс-релизах уверяла, что с 25 сентября до 7 октября на территории всей России кроме Санкт-Петербурга не наблюдалось наличия рутена в воздухе. При этом, представители компании ссылались на данные "Росгидромет".

Это насторожило активистов российского отдела Greenpeace. Они обратили внимание на то, что гидрометеорологическая служба России в конце сентября в начале октября не публиковала данные об уровне радиации на юге Урала, где работают крупные ядерные заводы, которые в прошлом пережили ряд аварий, из-за чего последствия заражения ощущаются постоянно.

21 ноября, когда ученые Запада все категоричнее стали указывать на "Маяк" как на источник заражения, "Росгидромет" опубликовал пресс-релиз с данными радиационного фона в окрестностях Челябинска за два месяца. И только после этого оказалось, что в конце сентября и начале октября в четырех населенных пунктах региона был повышен уровень радиоактивного рутена. В местности Аргаяш уровень загрязнения в этот период вырос в 986 раз.

Что же на самом деле было источником рутения, официально не известно. Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ничего не знает об утечке радиоактивного вещества. Выяснение ситуации требует Greenpeace. Экологи направили заявление в прокуратуру, требуя расследования не самой аварии, а "почему информация о ней скрыта от общественности".

Как сказал директор российской программы Greenpeace Иван Блоков, помня о том, как Москва скрывала аварию в Чернобыле и ее последствия, нельзя позволить, чтобы что-то такое снова случилось.

Напомним, ранее французские ученые из Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN) обнаружили серьезную утечку радиации, предположительно, в России или Казахстане. Речь идет об утечке изотопов рутения-106. По мнению ученых, это указывало на аварию на ядерном объекте в одной из этих стран, и произошла она в последнюю неделю сентября и начале октября.

Сейчас здоровью людей ничего не угрожает, однако в момент утечки могла потребоваться эвакуация. В настоящее время рутений в атмосфере Европы не обнаруживается.