Как болельщики брестского гандбольного клуба «зажигали» в Киле 29.11.2017, 14:40

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Фото: bgk-meshkova.com

В Киле БГК имени Мешкова играл с местным клубом в матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

Очередной выпуск БГК TV рассказывает о поездке брестского клуба в Киль, сообщает «Прессбол».

В Киле 25 ноября завершился матч группового этапа гандбольной Лиги чемпионов между местным клубом и БГК имени Мешкова. Белорусский клуб потерпел чувствительное поражение с разницей в 10 мячей. Это его уже четвертое кряду поражение в нынешнем розыгрыше.