Лукашенко разрешил Венесуэле отдавать долги железом 4.11.2017, 8:21

Венесуэла направляет в Беларусь первое судно с железными слиткам.

Венесуэла направит в Беларусь первое судно с железными слитками, произведенными компанией Briquetera del Orinoco. Договоренность об этом достигнута во время встречи министра промышленности Беларуси Виталия Вовка с министром базовой, стратегической и социалистической промышленности Венесуэлы Хуаном Ариасом, пишет tut.by.

Встреча прошла накануне отправки в Беларусь с пристани Палуа на реке Ориноко первого судна, сообщает Венесуэльское агентство новостей. Вовк проинформировал, что начались переговоры на тему горячебрикетированного железа и производства железнодорожных вагонов, шасси, колес, осей, шпал и крепежных материалов.

В 2013 году правительство Венесуэлы приняло решение о национализации сталелитейных компаний Venprecar и Orinoco Iron. После этого предприятия стали называться Briquetera del Caroni и Briquetera del Orinoco.

Однако из-за кризиса в Венесуэле местные компании не рассчитываются с белорусскими партнерами за поставленную продукцию. В настоящее время совместные предприятия в основном занимаются сборкой оставшихся от прежних поставок машинокомплектов, сервисным обслуживанием. Стороны ведут переговоры о реструктуризации долгов.