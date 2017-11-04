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Cегодня - годовщина победы войск Речи Посполитой над Москвой под Кушликами

  • 4.11.2017, 10:09
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356 лет назад войска Короны и Литвы выгнали московитов с территории Беларуси.

4 ноября 1661 года армия под руководством Казимира Жеромского и Стефана Чернецкого разбила армию московского воеводы Ивана Хованского.

В результате победы было захвачено много пленных, весь обоз и артиллерия неприятеля, а также 130 вражеских флагов. После разгрома под Кушликами российские войска вынуждены были временно прекратить военные действия на территории Беларуси.


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Понабежали тут Виталий Портников
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