закрыть
4 ноября 2017, суббота, 19:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Наталью Папкову осудили еще на 15 суток

  • 4.11.2017, 18:52

В настоящий момент активистка БНК отбывает семь суток ареста за участие в Акции предупреждения.

Брестский суд 4 ноября осудил активистку Белорусского Национального Конгресса Наталью Папкову на 15 суток административного ареста за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0, который прошел в Минске 21 октября. Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

Со 2 ноября брестская активистка отбывает семь суток административного ареста за участие в Акции предупреждения против белорусско-российских военных учений «Запад-2017».


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас