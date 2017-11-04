Наталью Папкову осудили еще на 15 суток 4.11.2017, 18:52

В настоящий момент активистка БНК отбывает семь суток ареста за участие в Акции предупреждения.

Брестский суд 4 ноября осудил активистку Белорусского Национального Конгресса Наталью Папкову на 15 суток административного ареста за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0, который прошел в Минске 21 октября. Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

Со 2 ноября брестская активистка отбывает семь суток административного ареста за участие в Акции предупреждения против белорусско-российских военных учений «Запад-2017».