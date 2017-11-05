«Линейки позора»: Неизвестные подробности бунта в гомельской школе 4 5.11.2017, 9:37

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Директор школы № 67 рассказала о своих «нововведениях».

В новый учебный год гомельская СШ № 67 вступила с новым директором. Это событие не осталось незамеченным. В интернете поползли слухи и кривотолки: дескать, закрывается эстетическое направление, которым славилась школа, учителя массово увольняются, дети не могут участвовать в конкурсах. Что из этого правда?

В разгар внутришкольного конфликта, который, едва появившись, очень быстро вышел за границы учреждения образования, корреспондент «Гомельскай праўды» пообщалась с директором СШ № 67 Анной Мельниковой.

Без увольнений и закрытия

— Итак, сколько учителей уволилось из школы с начала учебного года?

— Четыре. Причем среди них нет ни одного педагога эстетического цикла.

— В интернете пишут о 20 уволенных.

— Это неправда. Более того, все четыре заявления на увольнение, которые я подписала с начала года, имели серьезное обоснование. Кто-то ушел по состоянию здоровья, кто-то сменил место жительства, кто-то получил повышение. Ни в одном из случаев я не была инициатором увольнения. Сегодня мне, наоборот, интересно узнать каждого педагога, увидеть его в деле. В нашей школе работает более 250 учителей. Я в должности директора недавно. За такой короткий промежуток времени невозможно успеть составить мнение обо всех. Даже как следует познакомиться со всеми еще не успела, чтобы принимать такие резкие решения.

— Эстетическое направление в школе закроют?

— В августе, как и в любой другой школе, у нас прошли родительские собрания. На них мы обсуждали в том числе и работу эстетического направления школы. Родители знают, что в сравнении с прошлым годом количество детей, которые посещают занятия эстетического цикла, не уменьшилось. Вместе с тем, выяснилось, что не все занятия эстетического направления ребята посещают с одинаковой регулярностью. Внутренняя проверка показала, что есть проблемные моменты. Возможно, кому-то из педагогов не понравилось такое пристальное внимание к их работе. В итоге мы получили вброс искаженной информации. Стали поступать анонимные звонки от родителей с вопросом, стоит ли ждать закрытия эстетического цикла. Поэтому было принято решение провести родительское собрание совместно с администрацией Центрального района Гомеля, чтобы все разъяснить и тем самым снять напряжение. Я как директор прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы у ребенка после уроков была возможность заниматься творчеством. Это одна из моих задач — раскрыть таланты и возможности учеников.

Острые моменты творчества

— Действительно ли на концерте ко Дню учителя на сцене выступали не ученики школы, а воспитанники колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского?

— Да, но не только они. Наши ученики тоже участвовали. К примеру, если выступал ансамбль, состоящий из шести человек, где наших выпускников двое, а остальные не имеют отношения к школе, то мы не разбивали коллектив, и ребята выходили полным составом. Не вижу в этом формате проблемы. Есть практика, когда с профессиональным праздником учителей поздравляют их выпускники. Некоторые педагоги работают и здесь, и в колледже Соколовского. Праздник прошел великолепно, педагоги узнавали среди выступавших своих бывших учеников и искренне радовались их успехам. Кроме того, почему-то все молчат о флешмобе, который подготовили учащиеся школы ко Дню учителя. Старшеклассники сами его придумали, подготовили, отрепетировали. А затем пригласили всех педагогов на крыльцо центрального входа. В конце выступления ребята выложили для учителей сердце. В тот момент на глаза наворачивались слезы.

— Некоторых родителей смутило, что в школе сняли со стен детские работы и заменили их бумажными цветами. В чем была необходимость такой замены?

— Правда, раньше на месте цветов висели рисунки учеников. Однако их аккуратно сняли. Я сама при этом присутствовала и смотрела, чтобы ничего не повредили. Смена экспозиции — это нормальный процесс. У нас в школе 75 классов. Когда накануне Дня учителя думали, что можно сделать общими усилиями к празднику, решили, что цветок от каждого класса станет частью композиции в фойе у актового зала. Получилось очень красиво и празднично. Все ученики бегали посмотреть на свои старания и сфотографироваться у оригинальной фотозоны. Коллективные творческие работы — популярная практика во многих школах. Бумажные цветы теперь украшают стены школы

— Будут ли дети продолжать ездить на различные конкурсы, в том числе и международные?

— Администрация школы понимает важность участия детей в конкурсах. Вот и сейчас наши ученики находятся в Минске. Но вы, наверное, об ажиотаже вокруг поездки в Санкт-Петербург. В сентябре поступило предложение от заместителя директора, курирующего эстетическое направление, чтобы я из фонда материального стимулирования поддержала группу учителей, которые поедут в Россию. Отрицательного ответа я не дала по сей день. А страсти кипят как будто этот вопрос уже решен. Однако на самом деле прежде всего я должна изучить нормативные документы: как оформляются такие поездки, сколько это будет стоить. Речь идет о конкурсе, который носит коммерческий характер и требует определенных затрат. Кроме того, если в сентябре поступила просьба оплатить поездку, значит, она должна быть подкреплена вызовом от принимающей стороны.

Он, к слову, поступил в приемную директора лишь 20 октября. Я очень хочу, чтобы все наши 37 учеников поехали, тем более родители оплачивают их поездку. Однако за 16 педагогов, которые будут сопровождать детей, должна платить школа. А эти расходы не предусмотрены в бюджете. Прежний опыт, который здесь был, я повторить не могу. Потому что есть определенные нормы, которые нужно соблюдать. Прежде всего, финансовые. Так что мной было направлено в вышестоящий орган — отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля — письмо с просьбой разъяснить порядок дальнейших действий.

— Что с подготовкой к новогоднему мюзиклу? Звучат реплики, что в этом году не будет мероприятия, к которому школа обычно начинает готовиться еще в сентябре.

— Педагог, который занимался координацией новогоднего мюзикла, перешел в другую школу на повышение — на должность заместителя директора по воспитательной работе. Сегодня среди преподавателей музыки пока нет согласия, кто возьмет на себя ответственность за подготовку мюзикла. Впрочем, если педагоги эстетического цикла не проявят инициативу, в школе есть много других творчески одаренных учителей. Форма проведения может немного модернизироваться. Возможно, добавится какая-то изюминка. Но музыкальное представление с участием детей и педагогов однозначно будет.

Камень преткновения

— Особое недоумение в интернете вызвали так называемые «линейки позора», которые проходят по вашей инициативе. Где почерпнули опыт?

— Линейка — новая форма работы в нашей школе. Однако не новая в работе других учреждений образования. Это признание успехов детей. Мы вошли в новый учебный год с пониманием того, что он быстро пролетит, и скоро нужно будет подводить итоги. Мы посмотрели опыт других школ. Определили направления, по которым нужно что-то подтянуть. Например, награждаем лучший класс по посещаемости, сбору мукалатуры и другому. Творческая группа разработала специальные вымпелы с популярными среди подростков персонажами, подготовила экран соревнований. Мероприятие проходит раз в две недели. Еще одну линейку мы провели по итогам первой четверти. На большой перемене выстроилась параллель классов, я поблагодарила ребят и объявила, кто в какой номинации награждается.

Аплодировали так, что гудел первый этаж — ребята обрадовались. Вижу, что дети втягиваются, просыпается соревновательный дух. Но я предупредила ребят, что возможны случаи, когда рядом со мной будет стоять ученик, нарушивший правила поведения в обществе, или инспектор по делам несовершеннолетних. И это будут профилактические акции. Не видеть в этом позитива может только далекий от понятий школьной жизни человек.

— Как вы думете, почему на вас так ополчились?

— Не в каждую школу приходит работать директором бывший начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома. Думаю, нынешний конфликт раздут искусственно. Если вы пообщаетесь с учителями, большинство скажет, что у нас абсолютно нормальная рабочая обстановка. Я не позволяю себе каких-либо вольностей в общении с коллективом. У нас деловые отношения. С другой стороны, думаю, что камнем преткновения в этой истории стали финансовые вопросы. Но я не буду на этом подробно останавливаться, потому что это абсолютно внутришкольная тема. Основное недовольство вызвано вопросом: если раньше было можно так распределять средства, почему сейчас нельзя? Понятно, что если что-то противоречит нормативной базе, я этого делать не буду. Однако уверена, что постепенно все вопросы будут урегулированы.

Собрание на повышенных тонах

2 ноября в СШ № 67 прошло родительское собрание, на котором директор школы, представители администрации Центрального района Гомеля и Гомельского горисполкома ответили на вопросы, волновавшие родителей и педагогов. Актовый зал на 400 мест заполнился еще до начала встречи. Кто-то пришел решить свою проблему, а некоторые просто поругаться. Ведь на самом деле собрание больше напоминало словесную перепалку. Учителя-предметники и педагоги эстетического цикла ругались друг с другом, родители не слышали того, что им пытались объяснить.

Зал аплодировал, когда звучали некорректные вопросы. Некоторые личности заводили и без того напряженных и взволнованных родителей своими репликами и высказываниями. Встреча на повышенных тонах длилась около трех часов. К слову, неравнодушные родители собрали 159 подписей под обращением, в котором требуют принять меры против развала школы и разрушения педагогического коллектива.

Эти подписи они намеревались отправить в отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля, Гомельский горисполком, облисполком, Министерство образования, Комитет госконтроля и администрацию Лукашенко.

Учителя эстетического направления зачитали ранее обещанное «письмо недоверия» новому директору, подписанное 39 педагогами. Высказались и учителя-предметники. Они в свою очередь возмущены тем, что эстеты ездили на различные конкурсы за счет средств, которые выделялись на все нужды школы. Как было озвучено, большая часть бюджетных денег уходила именно на то, чтобы оплачивать командировки педагогам на конкурсы. Поэтому другие ученики не имели возможности поехать, например, на международную олимпиаду по математике. Лишь в конце собрания прозвучали слова одной мамы, которая посоветовала не раздувать конфликт, а у