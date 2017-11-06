The New York Times: Китай оставляет Россию в дураках 4 6.11.2017, 15:19

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Более широкой целью Китая является господство в Евразии.

"Инициатива Китая "Один пояс - один путь" - план экономической экспансии, который проходит по торговым путям средневековых династий Тан и Юань через Евразию - чрезмерно амбициозен, потому что, как и все грандиозные стратегии, он честолюбив. Однако в его замысел вписано будущее Евразии", - пишет в американской газете The New York Times (перевод - daily.com.ua) Роберт Каплан, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и старший советник в Eurasia Group.

"Новый шелковый путь служит нескольким целям китайских лидеров, которые стремятся превратить свою страну в полноценную супердержаву, - продолжает автор. - Это брендинговая операция для тех многих дорог, мостов, трубопроводов и железных дорог, которые Китай уже построил и которые связали его с ранее находившимися под советским контролем странами Центральной Азии, богатой энергетическими ресурсами. В этом процессе проект "Один пояс - один путь" пытается развивать - и в то же время окружить - мусульманский регион Китая, который граничит с Центральной Азией".

"Далее на запад Китай намеревается создать органический союз с Ираном, государством, которое из-за своего огромного размера, расположения и населения, а также своей давней имперской традиции играет роль ключевой точки Ближнего Востока и Центральной Азии", - отмечает Каплан. По его мнению, "более широкой целью Китая является господство в Евразии, что означает низвести Россию до второразрядной державы".

Автор отмечает, что мало в каких зонах российское государство столь слабо, как на Дальнем Востоке. "Население этнических русских составляет, по оценкам, лишь 6 млн, - пишет Каплан. - Китайские мигранты неуклонно продвигаются на север этой крайне малонаселенной сибирской глуши, богатой природным газом, нефтью, древесиной, алмазами и золотом, которых жаждет Китай".

"Китай оставляет Россию в дураках не только на ее Ближнем Востоке и в Центральной Азии, но также и в Европе, - пишет эксперт. - В то время как Москва подтачивала независимость бывших советских республик в бассейнах Балтийского и Черного морей посредством подрывных мер и военных вторжений, Пекин укреплял торговые связи в Европе".

"Мания президента Владимира Путина бросать вызов Западу - в то время как Китай при президенте Си Цзиньпине тихонько наступает вокруг него - показывает его стратегическую недальновидность в период российской экономической уязвимости", - считает автор.

"Китай и Россия определяют свои отношения как "всеобъемлющее стратегическое партнерство", в рамках которого Россия поставляет нефть Китаю, и страны проводят совместные военные учения. И, по официальной версии, их отношения редко были лучше, - говорится в статье. - Однако существует торговый перевес в пользу Китая; падение цен на нефть сделало Китай значительно менее зависимым от России. Россия продает оружие соперникам Китая, Индии и Вьетнаму. А Китай скопировал российские оружейные разработки".

"Эта более глубокая геополитическая действительность означает, что Китай и Россия будут союзниками, лишь исходя из прагматических соображений", - уверен автор.

"США, имеющие давних политических союзников, которых нужно защитить от запугивания со стороны Китая в Восточной Азии и от травли со стороны России в Центральной и Восточной Европе, выигрывают от тихого геополитического соперничества между Пекином и Москвой", - отмечает эксперт.

"Как раз универсальные ценности, которые президент Трамп презирает, могут сейчас принести геополитические дивиденды, - подытоживает автор. - Популистская и националистская повестка, которая ограничивает американские интересы Северной Америкой, только сделает положение США на другом конце мира маргинальным".