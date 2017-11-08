Польский эксперт: Протесты 2017 года создали новый тренд в белорусской политике 1 8.11.2017, 9:46

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Камиль Клысиньски

Схема «хороший царь – плохие бояре» перестала работать.

Эксперт Центра восточных исследований (Варшава) Камиль Клысинский, давно и внимательно изучающий ситуацию в Беларуси, рассказал «Салідарнасці», почему весенние протесты этого года стали важным этапом на пути перемен в Беларуси.

«Ситуация в Беларуси не является динамичной, ей свойственна медлительность процессов», - заявил эксперт.

Вместе с тем он выделил очень важный, по его мнению, тренд в политической жизни Беларуси:

«(Этот тренд – ред.) связан с общественными протестами, произошедшими весной по всей стране из-за декрета №3. Демонстрации имели беспрецедентный характер. Многие наблюдатели обратили внимание, что по географическому охвату, по численности и по частоте выступлений это было что-то новое. Обычные граждане, а не активисты оппозиции вышли на улицу, чтобы высказать недовольство.

Протесты прекратились после событий 25 марта. Но новый шаг был сделан. Люди не побоялись смело высказаться на площадях, увидели друг друга. Думаю, это не забудется и останется как в памяти граждан, так и в памяти власти.

Требование отмены декрета не было единственным импульсом для демонстраций. Схема «хороший царь – плохие бояре» перестает работать. Лукашенко открыто и жестко обвинялся митингующими в различных проблемах, которые существуют в Беларуси».