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Гомельский райисполком в полном составе выехал на капусту

  • 8.11.2017, 12:39

О «работе» чиновников можно судить по селфи, сделанным на поле.

126 тонн капусты «помогли» убрать сельхозпредприятию «Восток» руководители Гомельского района, пишет gp.by. Судя по фото, чиновники были счастливы возможности оторваться от своих кресел.

«Трудовой десант» насчитывал более 100 человек. Во главе с председателем райисполкома Александром Ситницей и его заместителями трудились работники всех отделов и служб райисполкома, управления сельского хозяйства, районной ветеринарной станции, Гомельхимагро и многие другие.

Как отметила заместитель директора Урицкой средней школы Надежда Черепянко, учителя уже не в первый раз помогают «Востоку». Несколько недель назад они убрали с полей сельхозпредприятия более трех тонн моркови.

Возникают вопросы: а чем занимаются работники этого сельхозпредприятия, если урожай вынуждены собирать горожане, причем, как говорят, «за спасибо», и зачем стране такие сельхозпредприятия, которые не в состоянии самостоятельно ни посадить, ни собрать урожай?


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