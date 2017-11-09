Наталья Папкова вышла на свободу 4 9.11.2017, 15:45

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Наталья Папкова

Активистка БНК подала апелляцию в суд Ленинского района Бреста.

Произошло это сразу после выхода активистки Белорусского Национального Конгресса Натальи Папковой из ИВС после семисуточного ареста за участие в Акции предупреждения 8 сентября в Минске. Подробнее рассказывает «Радыё Рацыі» сама Наталья:

- Я думала, что меня через 22 суток выпустят, но пришла адвокат и мы решили подавать апелляцию. Сегодня последний срок, и выпустили как-раз. Они меня предупреждали, что сначала выпустят, а потом снова заберут.

Нам дали 5 дней на обжалование. Получается, что несколько дней у меня есть. Я на свободе и буду обжаловать. Они, как я полагаю, хотят сломать меня, чтобы я перестала участвовать в акциях.

Таким образом, на время рассмотрения апелляции уже 15-суточный арест, наложенный судом Ленинского района Бреста за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0, отложен.

- Свои административные дела считаю политическими, - подытожила Наталья Папкова.

Напомним, активисту БНК задержали 2 ноября в 7:30 неподалеку место где она живет. Активистка шла в поликлинику, чтобы закрыть больничный лист, однако это никак не повлияло на решение милиционеров и суда о ее задержании и помещении под стражу.