Наталья Папкова вышла на свободу

Наталья Папкова вышла на свободу4
- 9.11.2017, 15:45
- 1,720
Активистка БНК подала апелляцию в суд Ленинского района Бреста.
Произошло это сразу после выхода активистки Белорусского Национального Конгресса Натальи Папковой из ИВС после семисуточного ареста за участие в Акции предупреждения 8 сентября в Минске. Подробнее рассказывает «Радыё Рацыі» сама Наталья:
- Я думала, что меня через 22 суток выпустят, но пришла адвокат и мы решили подавать апелляцию. Сегодня последний срок, и выпустили как-раз. Они меня предупреждали, что сначала выпустят, а потом снова заберут.
Нам дали 5 дней на обжалование. Получается, что несколько дней у меня есть. Я на свободе и буду обжаловать. Они, как я полагаю, хотят сломать меня, чтобы я перестала участвовать в акциях.
Таким образом, на время рассмотрения апелляции уже 15-суточный арест, наложенный судом Ленинского района Бреста за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0, отложен.
- Свои административные дела считаю политическими, - подытожила Наталья Папкова.
Напомним, активисту БНК задержали 2 ноября в 7:30 неподалеку место где она живет. Активистка шла в поликлинику, чтобы закрыть больничный лист, однако это никак не повлияло на решение милиционеров и суда о ее задержании и помещении под стражу.