«Пришло время поддержать наших гандболистов!» 1 1.12.2017, 11:57

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Игроки БГК приглашают белорусов прийти 2 декабря на матч с «Целе».

2 декабря в 18.15 БГК им. Мешкова проведет важнейший матч Лиги чемпионов против словенского «Целе» во Дворце спорта «Виктория», пишет «Брестская газета». Если любишь Брест, ты обязан быть там!

Почему это так важно?

Так получилось, что сейчас в турнирной таблице и у БГК им. Мешкова, и у «Целе» одинаковое количество очков в турнирной таблице — ровно 5. Борьба за шестое место обостряется! А это выход в плей-офф, то есть 14 лучших команд Европы!

В субботу победа БГК просто необходима. Да и завершить 2017-й в Лиге чемпионов на позитиве — это уже сделать классный подарок и себе, и болельщикам к Новому году и Рождеству.

Есть шанс на классную победу?

Конечно! Дома при родных болельщиках БГК им. Мешкова абсолютно всем командам дает серьезный бой. Даже если это гранды европейского гандбола. Раньше в «Виктории» уже были обыграны победители Лиги чемпионов — польский «Виве»и македонский «Вардар». Для брестской команды нет ничего невозможного! «Целе» — соперник, которого можно обыгрывать.

А меня там ждут?

Сами игроки приглашают жителей города прийти на матч. Словенец Симон Разгор с очень милым акцентом просит Брест поддержать команду.

Там точно будет круто?

Атмосфера на матчах БГК им. Мешкова всегда особенная. Болельщики забивают арену практически под завязку и дружно в едином порыве болеют за родных гандболистов. Присоединяйтесь!

На последних играх болельщики активно поддерживали акцию «Синяя арена». Так что если есть что-то синее в гардеробе, не забудьте захватить.

Окей, уговорили. Как попасть на матч?

Удобнее всего купить билет в интернете. Приходите в «Викторию» заранее. Там вас ждет классное предматчевое шоу. Настроитесь на игру — и вперед болеть за любимую команду!