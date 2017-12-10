В Лепеле власти устроили «охоту» на местных баптистов 10.12.2017, 20:59

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Местные власти всячески препятствуют служению баптистской общины.

В Лепеле с середины октября местные баптистские верующие систематически подвергаются штрафам за предложение прохожим религиозной литературы возле рынка, пишет сайт krynica.info.

«Я занимаюсь уличным библиотечным служением 16 лет, предлагая почитать Библии, детские книги и журналы. И более десяти лет не было никаких проблем», — отметил один из участников инцидента Андрей Фокин.

В первый раз его задержали 14 октября. Он был обвинен в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП за «несанкционированное массовое мероприятие». 20 октября судья Лепельского районного суда Наталья Сушко вынесла ему предупреждение, сообщает Forum18.

Однако уже 21 октября Андрей Фокин вновь распространял христианскую литературу возле рынка, за что 27 октября был оштрафован по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за повторное в течение года нарушение закона о массовых мероприятиях на 460 рублей. Также по ч. 1 ст. 23.34 были вынесены предупреждения жене Андрея Татьяне и брату Сергею.

28 октября Андрей Фокин был задержан с литературой возле рынка в третий раз. До суда он находился в изоляторе временного содержания, а 30 октября судья Алеся Новик оштрафовала его еще на 575 рублей. В тот же день Татьяна Фокина была оштрафована на 460 рублей по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. «Эти штрафы более чем вдвое превышают мою месячную зарплату», — сказал Андрей Фокин.

Тем не менее, настаивая на своем праве на свободу совести, лепельские баптисты 4 ноября продолжили свою проповедническую и библиотечную активность возле городского рынка. Однако милиция во главе с майором Олегом Автухом задержала девятерых баптистов, при этом на Андрея Фокина и Ивана Тринду были надеты наручники, а сами они получили травмы.

«Милиционеры вели себя очень грубо, особенно старшие офицеры. Мое лицо было травмировано, а руки друга были так сжаты наручниками, что онемели. Они не ведали, что творили. Они получили приказ и поэтому так себя вели», — рассказал Андрей Фокин, который подал жалобу в прокуратуру.

Также 10 ноября в суд «для беседы» был вызван его брат Сергей Фокин, которого там же как рецидивиста оштрафовали по ч. 3 ст. 23.34 КоАП на 460 рублей. Суда еще ждут шесть других баптистов. Примечательно, что ни в одном из случаев книги и журналы у верующих не изымались.

В суде и милиции с представителями Forum18 разговаривать отказались, а в прокуратуре отметили, что жалобой на жестокое обращение занимается Следственный комитет.

По словам правозащитницы Виктории Федоровой, «если милиционеры превышают свои полномочия, их действия можно расценивать как нарушение ст. 426 Уголовного кодекса», которая предусматривает до трех лет заключения. Однако, отметила она, на практике ожидать наказания сотрудников милиции не стоит.

«Нас судят за веру в Бога. Мы поклоняемся, чтобы примирить людей с Богом», — подчеркнул Андрей Фокин, добавив, что лепельские баптисты не преследуют политических целей и просто разговаривают с людьми, желающими «услышать о спасении их бессмертных душ».

Между тем начальник идеологического отдела Лепельского райисполкома Игорь Урбан отметил, что преследование связано с тем, что данная группа верующих отказывается проходить государственную регистрацию, что привело к жалобам со стороны других людей и конфессий.

Обладающие регистрацией местные баптисты заявили, что незарегистрированными баптистами районные власти занялись с июля. При этом они отметили, что «власти преследуют не тех людей».

Тем не менее, лепельский идеолог Игорь Урбан настаивает, что незарегистрированные баптисты раздражают людей, «проводя свои ритуалы на входе на городской рынок, распевая песни и раздавая литературу». На вопрос, является ли пение преступлением, он подчеркнул, что «это нарушение закона о массовых мероприятиях».

По его словам, власти готовы к сотрудничеству, если они получат государственную регистрацию и утвержденное государством место для поклонения. При этом местные незарегистрированные баптисты относятся к объединению, которое принципиально отказывается от государственной регистрации.