Столетняя история борьбы за Иерусалим 11.12.2017, 11:32

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В декабре 1917 британский генерал Эдмунд Алленби захватил контроль над Иерусалимом в борьбе с его оттоманскими защитниками.

Спешившись с коня, он вошел в Старый город пешком через Яффские ворота из уважения к его святому статусу, пишет 7days.us.

С тех пор за Иерусалим по-разному боролись не только евреи, христиане и мусульмане, но и внешние силы и, конечно же, современные израильтяне и палестинцы.

Вероятно, президент Трамп не зря выбрал эту дату, чтобы объявить, что Соединенные Штаты признают Иерусалим столицей Израиля, несмотря на опасения лидеров арабских стран, Турции и даже близких союзников, включая Францию.

Война за обладание Иерусалимом уходит корнями в древние времена - в том числе библейские, эпоху завоеваний Римской империи и крестовых походов, - но ее нынешняя история - совершенно точно история 20-го века, основанная на колониализме, национализме и антисемитизме.

1917-1948 годы: Британский мандат

«Англичане считали Иерусалим невероятно значимым - именно они назначили его столицей, - говорит профессор Иегошуа Бен-Арье, историк Еврейского университета. – Раньше, со времен Первого и Второго Храмов, ничьей столицей он не был».

Три десятилетия британского правления, последовавшие за вхождением Алленби в Иерусалим, увенчались притоком еврейских поселенцев, привлеченных сионистским видением еврейской родины, пока местное арабское население привыкало к реальности краха Османской империи, которая владела городом с 1517 года.

«Как ни парадоксально, сионизм сторонился Иерусалима, особенно Старого Города, - говорит Амнон Рамон, старший научный сотрудник Института исследований политики в Иерусалиме. - Во-первых, Иерусалим был символом диаспоры, а во-вторых, святые места для христианства и ислама считались лишним бременем, осложнениями, которые не позволили бы создать еврейское государство с Иерусалимом в качестве столицы».

Многие ранние сионисты были светскими, европейскими социалистами, и больше думали о национализме, самоопределении и спасении от преследований, чем о религии.

«Иерусалим был чем-то вроде застойного болота, регресса консервативной культуры, от которой они пытались отойти, - говорит Майкл Дампер, профессор политики Ближнего Востока в Университете Эксетера. - Тель-Авив был ярким, новым городом на холме, воплощением нового времени».

Что касается арабов, то крах Османской империи был для них невероятным шоком. Все общество пришлось переупорядочивать. Местная палестинская аристократия, большие семьи Иерусалима, стали лидерами палестинского национального движения, которое внезапно столкнулось с еврейской миграцией.

Оппозиция в отношении этой миграции стала причиной нескольких кровавых палестинских бунтов, а евреи были недовольны нормами британской власти и иммиграционными ограничениями, введенными в 1939 году, - ограничениями, которые помешали многим евреям, бежавшим от ужасов Холокоста, попасть на историческую родину. После окончания войны, уже в 1947 году, Организация Объединенных Наций утвердила план разделения, предусматривающий два государства - еврейское и арабское - с Иерусалимом под властью «особого международного режима» по причине его уникального статуса.

1948-1967 годы: Разделенный город

Арабы отвергли план разделения, и в 1948 году, на следующий день после того, как Израиль провозгласил свою независимость, арабские страны напали на новое государство. Они потерпели поражение. Огромное число евреев и арабов лишились крова.

Иерусалим был разделен: западная половина стала частью нового государства Израиль (и его столицей, согласно израильскому закону, принятому в 1950 году), а восточная половина, включая Старый город, была оккупирована Иорданией. «Для палестинцев это стало моментом сплоченности», - говорит профессор Дампер.

Обеим странам было не до Иерусалима. Израиль строил свои процветающие прибрежные районы - в том числе Хайфу, Тель-Авив и Ашкелон – превращая их в процветающую коммерческую зону, а иорданский король Абдулла I сосредоточился на развитии Аммана, столицы Иордании.

По словам Иссама Нассара, историка из Университета штата Иллинойс, молодое израильское государство не решалось плотно заниматься Иерусалимом, учитывая давление со стороны Организации Объединенных Наций и европейских держав.

Приняв идею международного контроля над Иерусалимом, раннее израильское руководство искало альтернативы столице. По словам доктора Рамона, еврейские власти поняли, что отсутствие контроля над святынями Иерусалима может иметь некоторые преимущества.

Несмотря на то, что в течение первых двух десятилетий своего существования Израиль перенес многие правительственные функции в Иерусалим, иностранные правительства, в основном, сторонились его и открывали посольства в Тель-Авиве в знак признания резолюции ООН.

1967-1993 годы: Две войны и интифада

Ни одно событие не разожгло нынешнюю борьбу за Иерусалим так, как арабо-израильская война 1967 года, в которой Израиль не только победил вторгнувшиеся на его территорию арабские войска, но и захватил контроль над сектором Газа и Синайским полуостровом, отобрав их у Египта; Западный берег и Восточный Иерусалим он отвоевал у Иордании; а Голанские высоты - у Сирии.

«Переломных момента в 1967 году было два: великая победа, в том числе быстрый переход от страха перед поражением к эйфории и ощущению, что все возможно, и эмоциональный подъем от возвращения Старого города», - сказал Менахем Кляйн, политолог из Университета Бар-Илан в Израиле.

Фотографии израильских солдат, молящихся у Западной стены, к которой они прежде не могли даже приблизиться, отпечатались на национальном сознании Израиля.

«Иерусалим стал центром культовой верности, которая раньше не существовала», - сказал Рашид Халиди, профессор современных арабских исследований в Колумбийском университете. – В настоящее время этот культ достиг небывалых масштабов, поскольку в израильской политике преобладает религиозный национализм жесткой линии, в центре которого находится Западная стена».

Победа правящей партии Ликуд в 1977 году под руководством Менахема Бегина помогла закрепить этот новый упор на Иерусалиме в качестве неотъемлемого элемента идентичности Израиля. Религиозные поселенцы стали более заметными фигурами в политической жизни Израиля. Старые социалисты, приехавшие из и России и Восточной Европы, уступили место более разнообразному, более религиозному населению израильтян с истоками на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах.

Символическое значение Иерусалима тоже усилилось. Его роль в еврейской истории подчеркивалась в военных парадах и учебных программах. Этот процесс завершился в 1980 году, когда власти приняли законопроект, в котором говорилось, что «Иерусалим, целый и единый, является столицей Израиля», хотя Израиль не стал аннексировать Восточный Иерусалим, что, скорее всего, вызвало бы международное возмущение.

1993-настоящее время: Осло и будущее

Соглашения в Осло 1993 года положили начало Палестинской администрации, которой было передано управление Западным берегом и сектором Газа, но они перенесли на неопределенный срок резолюции по основным вопросам: границам, беженцам и статусу Иерусалима. С тех пор прошло почти четверть века, и перспективы долгосрочного мирного соглашения кажутся еще более туманными.

Визит в 2000 году правого политика Ариэля Шарона в священный комплекс, известный евреям под названием Храмовая гора, а мусульманам - Благородное святилище, в котором находится мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, - стал причиной насильственных столкновений и привел ко второму палестинскому восстанию, в результате которого в течение пяти лет погибло около 3000 палестинцев и 1000 израильтян.

Палестинцы говорят, что еврейские поселенцы вторглись в Восточный Иерусалим, и что Израиль усугубил проблему, отозвав разрешения на жительство. Несмотря на это, этнический состав населения Иерусалима остается примерно на 30-40 процентов арабским.

«Международное сообщество утверждает, что израильская аннексия и заселение Восточного Иерусалима с 1967 года незаконно, и отказывается признать Иерусалим столицей Израиля, - говорит профессор Халиди. - Если президент Трамп изменит эту ситуацию, учитывая важность Иерусалима для арабов и мусульман, трудно понять, можно ли наладить палестино-израильские отношения».

Профессор Бен-Арье говорит, что борьба за город, вероятно, продолжится. «Арабско-еврейский конфликт обострился, в его центре - Иерусалим, - сказал он. - Иерусалим был священным городом для трех религий, но еврейский народ и местное арабское население сочли его своим. Они нуждаются в Иерусалиме больше, чем Иерусалим нуждается в них».