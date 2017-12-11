Артем Черняк: Надо уже в следующем году свергнуть режим 5 11.12.2017, 13:59

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Артем Черняк

Для такой достойной цели пора объединиться всем белорусам.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

- Чем вам запомнился 2017 год?

- Мне этот год запомнился протестной весной. Громкими акциями оппозиции, на которые выходили тысячи белорусов. Также впечатлили летние пикеты.

- А каковы, по-вашему мнению, итоги этих протестов?

- Очень важно, что белорусы показали, что они готовы выходить на Площадь, участвовать в акциях протеста. Абсолютно очевидно, что люди могут и готовы свергнуть действующий режим.

- Как добиться того, чтобы следующий год стал для нас всех еще более успешным?

- Я считаю, что нам нужно объединить все оппозиционные партии и кампании. Например, как Белорусский Национальный Конгресс объединил несколько партий.

Всей оппозиции нужно собраться и присоединить к себе как можно больше единомышленников. Можно сказать, что нужно собрать армию, которая будет готова идти до последнего.

- Какой лозунг из акций протеста вам больше всего запомнился?

- Мне больше всего запомнился лозунг: «Баста!»

- Чего бы вы пожелали белорусам в следующем году?

- Я хотел бы пожелать белорусам больше уверенности и свергнуть режим! Нам всем нужно собраться!