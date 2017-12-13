Лукашенко — странам-соседям: Мы все равно будем строить БелАЭС 13.12.2017, 11:59

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Фото: dpa

Диктатор продолжает игнорировать все заявления об опасности Островецкой АЭС.

Вместо дискуссий о безопасности будущей Белорусской АЭС Александр Лукашенко предложил странам-соседям задуматься о покупке ее энергии. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси, пишет tut.by.

«Разговоры продолжаются и еще, возможно, будут неиссякаемо появляться. Скажу прямо нашим соседям, прежде всего тем, кто рьяно переживает за строительство нашей станции. Безопасность — это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасности станции», — рассказал Лукашенко.

«Вместо того, чтобы торпедировать некоторые вопросы строительства АЭС — мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то этого не хотелось — это не наше ноу-хау, в мире сотни таких блоков, мы построим свои два. Вместо разговоров о прекращении строительства или закрытии АЭС я предлагаю: давайте вместе подумаем, как эксплуатировать и получить дешевую энергию», — предложил Лукашенко.

Напомним, что строительство БелАЭС проходит с нарушением всех международных норм, во время строительство постоянно происходят ЧП.

Против строительства выступает правительство Литвы, на границе с которой строится Островская АЭС.