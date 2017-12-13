Максим Винярский: Лозунгом этого года стала «Баста!» 13.12.2017, 12:19

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Важно, что в Беларуси есть люди, готовые бороться за свою страну и демократию.

Об этом сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, подводя итоги 2017 года.

- На мой взгляд, лучшим итогом этого года является то, что наша страна пока еще сохраняет независимость, в том числе благодаря акциям патриотов. Важно, что в Беларуси есть люди, готовые бороться за независимость страны и с диктатурой. Этот год четко показал, что есть белорусы, которые будут защищать страну от любой угрозы.

Патриоты готовы выходить на улицы и говорить действующей власти, что у них есть свое мнение, которое они будут отстаивать.

- А чем лично вам заполнился уходящий год?

- Лично мне 2017 год запомнился массовыми уличными протестами белорусов и реакцией властей на то, что люди выходят на акции.

Это выглядело, мягко говоря, очень странно, что власть, которая приписывает себе 80% «рейтинги», на четыре часа останавливает жизнь города, закрывает несколько станций метрополитена, выводит на улицы спецназовцев, чтобы помешать людям отпраздновать День Воли. Власть, которая правда верит в то, что ее поддерживают люди, никогда бы такого не делала! Эта абсурд, что правительство, которое утверждает про «80%», должно пользоваться такими методами, как на 25 марта, чтобы доказать свою «силу».

Здесь хочу упомянуть, что лозунгом этого года стала «Баста!».

- Как добиться того, чтобы следующий год стал для нас еще более успешным?

- Все, что происходит в нашей стране, зависит именно от нас. Есть только один способ отстаивать свои убеждения — это улица. При диктатуре, к сожалению, других средств нет. При демократии есть возможность выборов, дебатов и так далее, у нас же есть только — протест. Поэтому я считаю, что именно от того, будем ли мы готовы отстаивать свои права на улицах, зависит то, каким будет следующий год.

- Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

- Хочу пожелать достойного празднования 100-летия независимости Белорусской Народной Республики. А так же достойно отстаивать демократию и независимость нашей страны в том числе на улицах, а не, извините, под диваном.

И, естественно, я желаю нашей стране, чтобы в ней не было политических заключенных!