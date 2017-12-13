Фотофакт: Белорус возродил военную форму с «Пагоней» 10 13.12.2017, 12:54

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Реконструктор показал, как выглядела форма офицеров войск БНР.

Белорусский реконструктор Константин Демидович восстановил форму офицера войск Белорусской Народной Республики.

Фотографии формы опубликовало в «Фейсбуке» «Радыё Свабода».

25 марта 2018 года исполняется ровно 100 лет со дня провозглашения независимого белорусского государства – Белорусской Народной Республики.

Провозглашение БНР - это одна из главных дат в истории нашей страны, начало долгого и сложного процесса формирования современной белорусской государственности.