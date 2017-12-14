Князь Тур: Легенда или реальность? 1 14.12.2017, 16:46

1,657

История легендарного воина и основателя Турова.

Существовало когда-то на наших землях Туровское княжество, центром которого был город Туров на реке Припять (ныне – поселок городского типа в Житковичском районе Гомельской области с населением 3,5 тыс. жителей). Оно возникло в конце Х века на территории расселения племен дреговичей. В начале XIV столетия княжество вошло в состав ВКЛ, пишет inbelhist.org.

Город Туров впервые упоминается в «Повести временных лет» (ПВЛ) под 980 годом. Там сказано: «…бе бо Рогъволодъ пришелъ и-заморья, имяше волость свою Полотьске, а Туры Турове от него же и Туровци прозвашася».

Мнения историков о достоверности этого предельно краткого сообщения диаметрально противоположны.

Одни считали Тура исторической личностью – на том основании, что его имя приведено в ПВЛ рядом с Рогволодом, которого ученые признали реальной фигурой, пришельцем из Скандинавии. А имя Тор (или Оттар) популярно в скандинавских языках. Славяне немного изменили его – созвучно названию дикого быка тура. Этой точки зрения придерживались Василий Татищев (1686—1750), Василий Ключевский (1841—1911), Владимир Завитневич (1853—1927), Михаил Тихомиров (1893—1965).

Другие же воспринимают летописное упоминание о Туре всего лишь как легенду, объясняющую происхождение названия города Турова от прозвища племенного князя дреговичей. В эту группу входят Алексей Шахматов (1864—1920), Митрофан Довнар-Запольский (1867—1934), Михаил Грушевский (1866—1934), Дмитрий Лихачев (1906—1999).

Возможно даже, что подразумевался не один князь, а несколько. Дело в том, что во времена Киевской Руси сравнение с туром (диким быком) часто применялось для характеристики воинов. Так, в отношении князей (военных предводителей) в древних сочинениях используются выражения «Бой Тур», «Яр Тур», в отношении воинов – «рыкающие (ревущие) туры». Иначе говоря, тур выступал в качестве символа крайней воинственности, доходящей до безумия.

В 2005 году издательство Беларуского госуниверситета выпустило книгу минского историка Андрея Прохорова, специально посвященную поискам ответа на вопрос о достоверности существования Тура. Книга называется «Князь Тур: история легенды. Сакрализация княжеской власти у славян». В ней автор показал недюжинную эрудицию, провел множество лингвистических и исторических параллеллей, но ответа на вопрос о достоверности персоны Тура не дал. Вместо этого он сказал следующее:

«Образ летописного князя Тура — легендарный или исторический — это не начало беларуской истории, a результат ее долгого тысячелетнего предыдущего исторического развития, символ длительного формирования ее традиционной духовной культуры» (с. 230).

Таким образом, князь Тур остается одной из наиболее «темных» и загадочных фигур ранней беларуской истории.

Известные беларуские археологи, доктора исторических наук Петр Лысенко и Георгий Штыхов* высказали предположение, что Тур – это варяжский воин высокого ранга из личной дружины киевского князя – либо Святослава Игоревича (правил в 964—972 гг.), либо Ярослава Святославича (правил в 972—978 гг.), либо Владимира Святославича (правил в 978—1015 гг.).

/* П.Ф. Лысенко – автор монографий «Города Туровской земли» (1974), «Дреговичи» (1991) и «Туровская земля, IX – XIII вв.» (1999). Г.В. Штыхов – автор монографий «Города Белоруссии по летописям и раскопкам. IX—XIII вв.» (1975), «Города Полоцкой земли IX—XIII вв.» (1982), «Кривичи. По материалам раскопок в Северной Беларуси» (1992), «Древние государства на территории Беларуси» (2002) и ряда других./

Надо учесть тот факт, что годы правления этих и других князей, даты приписываемых им деяний, указанные в имеющейся литературе, известны лишь приблизительно. Например, убийство Владимиром полоцкого князя Рогволода, по мнению А.А. Шахматова, произошло в 970 году, по мнению В.Н. Татищева – в 975 году, по сообщению «ПВЛ» – в 980. То же самое касается убийства Владимиром своего брата Ярослава: то ли 978 год, то ли 980.

Так вот, по мнению этих ученых, киевский князь (кто бы им ни был) послал Тура на Припять – найти место, удобное для строительства крепости, где могла бы постоянно находиться дружина с целью контроля стратегически важного района на судоходной реке, на стыке земель древлян и дреговичей. Тур, выполняя приказ, нашел такое место, основал город Туров и стал его первым князем.

Кстати говоря, фраза «..а Туры Турове от него же и Туровци прозвашася» ставит любопытный вопрос: как понимать это «от него же»? От Тура? Или от Турова? Например, Ромул основал город Рома (Рим), от которого пошло наименование ромеи (римляне). Владимир основал город Владимир, жителей которого называют владимирцами. Именно так чаще всего воспринимался отрывок из «Повести временных лет», хотя об основании города в нем ничего не сказано. Просто название города оказалось созвучным с именем князя. Но на этот вопрос А. Прохоров дал достаточно ясный ответ:

«В соответствии с летописной версией оказывается, что туровцы названы по имени князя, а не по названию города, что соответствовало бы лингвистическим представлениям о форме этого слова» (с. 40).

В «Туровских преданиях», записанных в конце ХIХ века, следующим образом описано создание города. Дескать, Тур шел со своей дружиной вверх по реке, а по пути он и его воины сходили с кораблей на берег и занимались охотой. И вот в одном таком месте, богатом дичью, он увидел во сне себя в повозке, стоящей на вершине холма. Тур воспринял этот сон как прямое указание места для основания города.

Действительно, город Туров возник на одном из двух холмов, стоящих рядом и разделенных ручьем – на более высоком из них (около 6 метров от уровня реки). Петр Лысенко, долгое время проводивший раскопки в Турове, утверждает, что на этом месте до середины Х века не было никаких поселений.

Основатели города сначала построили на этом холме детинец (земляной вал с бревенчатым палисадом по верху), а внутри детинца устроили капище языческого бога воинов – Перуна. Это площадка, выложенная камнем, с деревянным идолом в центре, окруженная неглубоким рвом, в котором постоянно горел огонь.

Позже на более низком холме возник посад, где жили мещане (ремесленники, рыбаки, купцы и пр.). Площадь древнего посада (окольного города) – около 1,5 га (т.е. примерно 125 х 120 м).

До середины ХI века Туров оставался единственным городом в ареале дреговичей. Пинск, Клецк, Слуцк, Мозырь и другие возникли позже.

ххх

Возможно, что уже в это время Тур был христианином, что вызвало недовольство у князя Владимира, остававшегося язычником (напомним в этой связи, что дата крещения Киева – 988 год – легендарна).

По одной версии, Тур принял крещение в Византии, где какое-то время служил наемником в охране императора (базилевса). По другой версии – крестился в основанном им городе, в колодце, который выкопал собственными руками. В этой связи туровские старожилы указывали на древний колодец, прозванный «Туровым» и находившийся недалеко от Борисоглебского монастыря.

Согласно церковной легенде, Владимир приказал Туру явиться в Киев вместе с сыном Комаром, где языческие жрецы (волхвы) объявили «волю богов» – принести княжеского сына (тоже христианина) в жертву Перуну. Отец и сын оказали сопротивление, но были убиты – 12 июля 978 года, примерно через месяц восшествия Владимира на киевский престол*.

/* По другой версии, убийство произошло в 980 году, по третьей – в 983 году./

Позже, когда Владимир сам принял христианство, останки мучеников по его приказу отвезли в Туров и там перезахоронили по христианскому обряду.

Академик А.А. Шахматов предположил, что их именами после крещения были Феодор (Тур) и Иоанн (Комар). Между тем, Феодор-варяг и Иоанн считаются первыми на Руси святыми, погибшими за веру. Киевская церковь канонизировала их спустя примерно 100 лет после гибели.

Насколько соответствует действительности эта история – сказать трудно. Но вот любопытный факт.

24 августа 1909 года члены Минского церковно-археологического комитета произвели раскопки на кладбище Борисоглебского монастыря в Турове, где немного раньше (весной того же года) был найден в земле каменный саркофаг. Археологи открыли саркофаг и обнаружили в нем костные останки двоих мужчин и один череп со следами ударов чеканом (боевым молотком с клювообразным лезвием) в лоб и затылок, а также остатки парчовой ткани*. Отметим два обстоятельства: во-первых, в те времена, о которых идет речь (X—XI вв.) право носить одежду из парчи имели только князья и их ближайшие родственники; во-вторых, чекан – самое популярное оружие варягов того периода.

/* Находку увезли в Минск, потом в Петербург, после чего следы ее затерялись./

На основании всего изложенного выше мы делаем вывод, что князь Тур, скорее всего, не легендарный, а исторический персонаж. Именно он в последней четверти Х века основал город на Припяти, получивший название в честь основателя. Отметим также, что мученическая смерть Тура и его сына от рук язычников не оказалась напрасной. Туров, наряду с Полоцком, стал одним из двух основных центров христианизации жителей земель будущей Беларуси.