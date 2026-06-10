Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму 10.06.2026, 14:30

Эффект будет усиливаться.

Военное командование страны-агрессора России запретило движение военных грузов по главной автомагистрали РФ, соединяющей ее материковую часть с Крымом.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Причиной этого запрета в отношении автомагистралей М-14 Ростов-Крым и А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь «Таврида» стали украинские удары.

Силы обороны Украины удерживают огневой контроль над этими автомагистралями, что нарушает военную логистику РФ и, вероятно, ухудшает обеспечение российских военных на передовой.

«Этот эффект, вероятно, будет усиливаться в ближайшее время или до тех пор, пока российские войска не разработают контрмеры. Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою ударную кампанию средней дальности, что, вероятно, окажет каскадное влияние на наступательные операции России в ближайшие месяцы, особенно по мере того, как усилия Украины по формированию поля боя будут нарастать», — отмечают аналитики.

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