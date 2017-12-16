Шестилетний мальчик заработал за год $11 млн на обзорах игрушек на YouTube 3 16.12.2017, 13:17

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Ролики шестилетнего Райана на YouTube-канале Ryan ToysReview за год посмотрели более 8 млрд раз.

10 самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире без учета налогов с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года заработали $127 млн, пишет Forbes.

Издание составило рейтинг миллионеров на основании данных YouTube, Social Blade и Captiv8.

YouTube-канал Ryan ToysReview, на котором шестилетний Райан тестирует детские игрушки, за год посмотрели более 8 млрд раз. При этом геймеры Эван Фонг и Марк Фишбах собрали более 2 млрд просмотров.

Издание The Washington Post сообщает, что фамилия Райана и его место жительства держатся в тайне. Родители мальчика начали снимать видеоролики о том, как он открывал игрушки и играл с ними, когда ему было три года.

Сейчас на YouTube-канал шестилетнего Райана подписаны 10 млн пользователей, а самое популярное его видео посмотрели 800 млн раз.

Канал стремительно набирает популярность. За время его существования видеообзоры в общей сложности набрали больше 16 млрд просмотров.

Самым богатым видеоблогером мира в 2017 году стал Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM. За год Миддлтон заработал $16,5 млн.