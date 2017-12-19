Что участники списка Forbes получали на Рождество 19.12.2017, 16:26

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Миллиардеры рассказали о своих рождественских традициях.

Forbes расспросил миллиардеров, как они празднуют Рождество, какие подарки получали в детстве и что теперь они дарят своим близким, пишет forbes.ru.

«Мне было четыре года ... это было после Второй мировой войны, мой отец экономил деньги, чтобы купить себе новый костюм. Вместо этого он купил мне новый красный трехколесный велосипед». Рон Бэрон, основатель Baron Capital.

«Вся семья собирается вместе за рождественским ужином, на который, конечно же, готовят индейку. У нас 5 детей, 15 внуков и 4 правнука; мы не дарим дорогие подарки». Стенли Хаббард, Генеральный директор Hubbard Broadcast

«Дом мечты Барби. Именно там я реализовала себя в своей сознательной жизни!» Кэролин Рафаэлян, основатель компании Alex&Ani.

«С тремя детьми и девятью внуками мы тратили столько времени на подарки и столько денег, что это отнимало у нас всю радость. Мы решили, что вместо этого, мы должны найти способ делать что-либо всей семьей. Каждый год мы стали помогать фонду S.M. Wright Foundation при проведении рождественских мероприятий в парке, начиная от игрушек и предметов домашнего обихода до одежды и обуви, в которых нуждаются некоторые семьи. Мы в основном жертвуем велосипеды. В 2016 году 40 000 человек стояло в очереди, чтобы получить велосипеды, и мы предоставили 1600 штук. Наша цель в 2017 году — 2000 велосипедов. Такие совместные усилия объединяют нашу семью и имеют особое значение в помощи другим людям; это настоящий подарок». Дарвин Дисон, основатель Affiliated Computer Services

«Фотография сочинения моего сына в первом классе говорит о том, что я его герой, и он хотел бы стать таким как я, когда он вырастет. Лучшего подарка не бывает!» Марк Кьюбан, владелец Dallas Mavericks

«У моих родителей не было много денег, и я был так взволнован, когда мне было восемь лет, и мой отец принес мне картонную коробку с отверстиями — и я понял, что там кто-то живой. Внутри был настоящий голубь! Мой отец работал на железной дороге, и он поймал голубя и принес его домой. С того момента у меня всегда были голуби». Фрэнк Вандер Слут, основатель компании Melaleuca по производству экологически чистых продуктов

«Запонки, сделанные из оригинальных компьютерных клавиш Macintosh — «С» и «В», от давнего университетского друга». Майк Кэннон-Брукс, соучредитель и сопредседатель Atlassian

«Лучший подарок, который я когда-либо получал, был от моего отца, который умер в 2003 году. Он был ветеринаром и подарил мне прекрасного черного щенка лабрадора. Он знал, что я люблю животных, поэтому это был невероятный подарок, который положил начало традиции «дарить собак». Я хотел, чтобы моя дочь получила такой же опыт, как и я, и, поскольку я рос с собаками, я подарил ей двух лабрадоров: одного в 2008 году, а другого через пять лет. У младшей собаки в прошлом месяце родилось куча щенков, таким образом, традиция дарить щенков продолжается». Майкл Рубин, генеральный директор Kynetic.

«Мне было около 11 лет, а моему брату 8. Мы встали особенно рано, спустились вниз до прихода наших родителей и открыли наши пакеты с подарками. Мы получили в подарок пробковые пистолеты и сразу же приступили к стрельбе по старым лампочкам на дереве. Я не помню, кто из нас начал, но к концу, когда пришли наши родители, все лампочки были разбиты. Конечно же, у нас отняли пистолеты. С тех пор я их больше не видел». Боб Парсонс, основатель GoDaddy