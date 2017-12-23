В Минске 12 часов ждали поезд из Парижа 4 23.12.2017, 10:49

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Состав задержался во Франции из-за поломки локомотива.

Международный поезд российского формирования Париж–Москва в ночь с 21 на 22 декабря 2017 года отстал от своего расписания на половину суток, так как во Франции не смогли оперативно починить локомотив состава, сообщают в пресс-службе Российской железной дороги.

Первыми тревогу забили пассажиры, которые связались со своими родственниками. Так пользователь @ AndrewIchenko, который волновался в Минске за свою супругу, ехавшую злосчастным поездом, опубликовал твит: «Поезд Париж – Москва 453: поезд был задержан более 12 часов, люди без еды, вода платная у проводников. Что случилось?».

Поезд был остановлен на перегоне Париж – Эперне и возвращен во Французской столицу из-за неисправности локомотива, заменить который удалось лишь спустя 12 часов. Так как данный состав проезжает по белорусской железной дороге, то пассажирам прицепного вагона Брест – Москва предлагали подсадку в другие поезда белорусского формирования.

В СМИ происшествие уже окрестили «Рождественскими приключениями пассажиров РЖД».