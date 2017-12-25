На концерт Народного хора в Гродно никто не пришел, но артисты исполнили все песни 35 25.12.2017, 16:51

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После выступления артисты даже поклонились.

На запланированный на субботу в центре города предновогодний концерт Народного хора Гродненского музыкального колледжа никто не пришел. Артисты мокли под дождем и мокрым снегом на площади Ленина, но продолжили выступление, пишет hrodna.life.

Гродненские коллективы традиционно выступают на главных городских площадях в канун Рождества и Нового года, но даже в хорошую погоду такие мероприятия не всегда пользуются спросом.

Во время субботнего выступления для никого артисты исполнили концертную программу до конца.