Поверья и традиции: Новый год в разных странах мира 1 26.12.2017, 17:30

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Встреча Нового года – яркий завершающий аккорд рождественских каникул.

Для большинства европейцев и американцев Новый год – праздник второго сорта. На первом месте, независимо от отношения к религии, всегда стояло и остается Рождество. Это к нему готовятся неделями, а то и месяцами. Это к нему приобретают подарки, рассылают поздравления, наряжают елку и закупают традиционные рождественские продукты, чтобы встретить в кругу семьи главный праздник зимнего сезона. А встреча Нового года – яркий завершающий аккорд рождественских каникул. Тем не менее во многих странах этот праздник тоже имеет свои особенности и традиции, зачастую очень необычные, пишет провэд.рф.

Шотландия: уголь в подарок

Если в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии 31 декабря называется вполне обычно – New Year’s Eve (канун Нового года), то в Шотландии у него свое название – Hogmanay. Слово это настолько древнее, что никто, включая самих шотландцев, не знает точного его происхождения. Однако доподлинно известно, что на протяжении веков последний день уходящего года был самым главным праздником зимы. И только начиная с 70-х годов, в Шотландии одинаково торжественно празднуют и Hogmanay, и Рождество.

А веселиться шотландцы умеют основательно. Новогоднее застолье, песнопения и танцы не прекращаются три дня, поскольку в отличие от всей остальной Британии, в Шотландии выходным считается не только первый день нового года, но и 2 января.

Есть еще один только шотландский обычай. Подобно русскому Деду Морозу им дарит подарки «first-footer». Так называют человека, который первым переступит порог жилища после наступления Нового года. Традиционно подарки, которые приносит он, самые обыкновенные – бутылка виски, фруктовый пирог или даже пакет с углем. Виски тут же распивают, пирог съедают, а уголь делят поровну на всех присутствующих.

И, конечно же, на протяжении всех праздничных дней шотландцы то и дело хором распевают балладу Auld Lang Syne на стихи своего знаменитого поэта Роберта Бернса. Впрочем, эта традиционная новогодняя песня популярна во всей Великобритании и в других англоязычных странах.

Для жителей остальных британских регионов последний день уходящего года проходит почти, как у жителей России. То есть в приготовлениях к новогодней вечеринке и ужину в кругу друзей и близких. Если британцы встречают Новый год дома, то заранее накрывают праздничный стол и проводят вечер за дружеской беседой.

За несколько минут до наступления Нового года они включают телевизор, чтобы не пропустить смену дат. Звон колоколов на Часовой башне Вестминстерского дворца служит сигналом к поцелуям и объятиям, а также к первым тостам наступившего Нового года.

Молодежь предпочитает проводить новогоднюю ночь в пабах, клубах и дискотеках, вход в большинство которых возможен в этот день строго по пригласительным билетам и в случае заблаговременного резервирования. Интересно, что в Лондоне и других крупных городах общественный транспорт возобновляет работу вскоре после полуночи, чтобы в целости и сохранности развезти по домам подгулявших подданных Ее Величества.

Голландия: этот сладкий декабрь

У голландцев канун Нового года называется Oud en Nieuw, что переводится как «Старое и Новое». Для большинства местных жителей празднование начинается 29 декабря и продолжается вплоть до первого числа наступающего года. Это дни, вечера и ночи безудержного веселья и костюмированных вечеров. Но подлинное новогоднее настроение создают уличные празднества, во время которых для всех участников сервируется торжественный ужин.

В Голландии, как и во многих странах, существуют традиционные праздничные угощения. В первую очередь это сладости – крупные пончики, покрытые сахарной пудрой, и яблочные оладьи. Причем поглощать и то, и другое голландцы начинают за месяц до Нового года.

США: все на футбол!

Как встречают Новый год в Нью-Йорке показано во многих фильмах. В жизни все происходит точно, как в кино. Большинство состоятельных ньюйоркцев проводят новогоднюю ночь в ресторанах и барах в центре Манхеттена. А до этого хорошим тоном считается посетить концерт или спектакль в одном из бродвейских театров, где большинство постановок – популярные у американцев мюзиклы. Стоит ли говорить, что цены на билеты в этот вечер заметно вырастают в цене. Кроме того, о них нужно позаботиться как минимум за несколько недель.

Те, кто не может позволить себе дорогую программу развлечений, собираются на многочисленные вечеринки. Самые активные успевают за ночь посетить сразу несколько дружеских сборищ. А задолго до полуночи толпы людей начинают стекаться к Times Square. Здесь уже все равны – и миллионеры, и безработные. И когда минутная стрелка часов вот-вот остановится на двенадцати, многотысячный хор начинает скандировать обратный отсчет секунд, остающихся до Нового года.

Его наступление сопровождается грандиозным фейерверком. Зрелище это настолько нравится ньюйоркцам и многочисленным туристам, что их заранее информируют с каких точек в городе лучше всего наблюдать фейерверк. Помимо самой Times Square, где рекомендуется занимать места, начиная с трех часов дня, это, прежде всего, Бруклинский мост. Чтобы наверняка оказаться на нем в нужный момент, необходимо заблаговременно приобрести билет на предновогодний экскурсионный тур.

И еще одна нью-йоркская традиция – полуночный марафон в новогоднюю ночь. Его дистанция – 4 мили (около 6,5 километров). Забегу в качестве разминки предшествуют массовые танцы под открытым небом. Устроители марафона не без оснований уверяют, что это гораздо более здоровый способ встречи Нового года, чем ночь, проведенная в баре.

А в первый день года большинство американцев смотрят футбольные матчи на стадионах, но чаще всего по телевизору. Это не тот футбол, который любят во всем мире, а чисто американское противостояние двух команд, напоминающее битву гладиаторов. Но в зрелищности ему точно отказать нельзя.

Венгрия: сосиска на счастье

Жители венгерской столицы, которые отсидели рождественскую ночь за плотно уставленным столом в тесном семейном кругу, Новый год традиционно встречают на улице. Центром гуляний в Будапеште становится пешеходная Vaci utca, а также прилегающие к ней площади и улочки.

С наступлением вечера открывается концертная программа на открытой сцене, установленной на площади Vörösmarty. Но музыка любого ансамбля с трудом пробиваются через какофонию, которая исходит от картонных дудок с приделанным к ним пластмассовым мундштуком. Это он издает не слишком благозвучные звуки. В такие новогодние дудки, обклеенные разноцветной фольгой, одинаково самозабвенно дуют и дети, и взрослые.

В новогоднюю ночь полагается съесть горячую сосиску. Согласно, стойкому поверью, это принесет удачу в наступающем году. Поэтому в меню ресторанов, бистро и кофеен, которые открыты на протяжении всей ночи, почти повсеместно присутствует это незамысловатое угощение.

А еще это единственная ночь в году, когда позволено обмениваться объятиями и поцелуями с совершенно незнакомыми людьми. Такая вольность даже приветствуется. В эту магическую ночь все люди – братья, все любят друг друга и рады каждому встречному. Но по странному стечению обстоятельств, основная порция любви от празднующих мужчин достается хорошеньким девушкам.

Атмосферу всеобщего братства и единения подогревает горячее вино, которое продается буквально на каждом шагу. Из-за шума и всеобщего веселья многие умудряются пропустить тот миг, когда старый год сменяется новым. Да это и не суть как важно.

Последние звуки картонных дудок утихают только под утро. На следующий день венгры будут отдыхать от активного праздничного отдыха, а дворники очистят городской центр от смятых дудок и стаканчиков из-под вина. А уже 2 января наступит обычное рабочее утро.

Аргентина: ночной забег с чемоданом

Для аргентинцев встреча Нового года начинается с семейного ужина. Для оживления степенного застолья и придания ему новогоднего характера члены семьи периодически отрываются от еды, чтобы запустить петарду. А потом с чувством выполненного долга снова возвращаются за стол.

Еще один своеобразный новогодний обычай – забег вокруг дома с упакованным чемоданом. Аргентинцы свято верят, что выполнив этот ритуал, они смогут рассчитывать на увлекательные путешествия в наступающем году. А удачу, сохранение рабочего места и даже более высокооплачиваемую работу якобы приносят новогодние блюда из фасоли.

Сколько народов, столько и традиций

И наконец, коротко о других самых своеобразных новогодних обычаях.

Филиппинцы убеждены, что если в праздничную ночь надеть одежду, на которой изображены круги, и съесть фрукты круглой формы, то это обязательно принесет удачу в наступающем году. А главное, соблюдение этих правил должно обеспечить финансовое процветание.

У немцев и австрийцев есть старинный новогодний обычай гадания на свинце. Расплавленный металл выливают в миску с водой. Считается, что форма, которую приобретет моментально застывший свинец, расскажет о том, чего ожидать в наступающем году.

Мексиканцам верить в счастливую фортуну помогает цветное белье. Те, кто просто хочет удачи, надевает в новогоднюю ночь белье желтого цвета. Те же, кто мечтает добиться успеха в любви, выбирают оттенки красного.

Подобно мексиканцам жители Боливии тоже придают огромное значение цвету белья. Но есть одно отличие. Местные жители твердо верят, что поменяв точно в полночь любое другое белье на желтое, они могут рассчитывать на счастливую перемену в судьбе.

Со своей стороны, турки призывают удачу благотворительностью. По их убеждению, помощь бедным и обездоленным в первый день Нового года и сбор средств на благотворительные цели будет приносить счастье в течение последующих двенадцати месяцев.

Верить в близкую удачу и рассчитывать на удачное замужество в наступающем году ирландским девушкам помогают листья омелы, положенные под подушку в новогоднюю ночь.

Датчане в канун Нового года разбивают старые тарелки о входные двери в жилищах друзей и близких. Такое поведение считается проявлением родственных и дружеских чувств и искренним пожеланием удачи.