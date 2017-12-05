Казахстан может прекратить вещание российских каналов 16 5.12.2017, 21:37

5,185

Власти Казахстана намерены прекратить вещание российских каналов уже в декабре 2017 года.

Национальный оператор связи Казахстана "Казахтелеком" уже в декабре может остановить ретрансляцию четырех эфирных российских телеканалов. Причина – новое увеличение стоимости прав за ретрансляцию, передает currenttime.tv.

Власти Казахстана официально объявили, что могут приостановить вещание российских телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24" и "Россия-Культура", причем уже в декабре 2017 года.

Эти телеканалы входят в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации и распространяются в России без взимания платы за их ретрансляцию. В ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения тоже раньше не платили за использование контента этих каналов. Но для Казахстана было сделано исключение. Ретрансляция четырех каналов на его территории была платной, и цена услуги недавно в очередной раз выросла.

В Казахстане предупреждают, что повышение стоимости прав на ретрансляцию приведет к росту цен за услуги кабельного ТВ для абонентов национального оператора связи "Казахтелеком". Но формально власти Казахстана отстранились от решения этого вопроса.

"Телеканалы хотят поднять тарифы на показ своей продукции на территории Казахстана. Сейчас идет переговорный процесс по этому поводу. Это частные взаимоотношения между телеканалами и операторами кабельных сетей", – заявил министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев.

По информации "Правового медиа-центра", казахстанский телезритель сегодня отдает предпочтение именно российским телеканалам: казахстанское телевидение не может составить им конкуренцию.

"Несколько лет назад наша организация проводила опрос населения, какие каналы смотрят казахстанцы. И, к сожалению, на первых местах идут "Россия", Первый канал, – замечает медиа-юрист Гульмира Биржанова. – Почему население смотрит Первый канал? Потому что наши каналы абсолютно неконкурентноспособны".

Биржанова считает, что казахстанский телезритель сегодня находится под влиянием российской пропаганды.

"Очень сильно идет пропаганда распространения языка ненависти, и мы показываем и учим на их примере, как нельзя делать, на примере новостных программ. Очень сильно разжигание розни, распространение розни на телеканале "Россия", – замечает она.

Вот уже почти два года в Казахстане действуют поправки к закону "О телерадиовещании", которые запрещают рекламу на платных каналах. Когда законопроект принимался в парламенте, собственники кабельных операторов опасались, что российские телеканалы из-за этого уйдут с казахстанского рынка. Но этого не произошло.