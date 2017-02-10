Известный чешский писатель Яхим Топол написал роман о Беларуси 10.02.2017, 21:18

Роман написан под впечатлением от поездки автора в Минск в 2008 году.

Искать здесь настоящую историю не следует — в книге «Цех дьявола» больше фантазии, чем реальности, передает «Белсат».

Роман написан под впечатлением от поездки автора в Минск — в 2008 г. Яхим Топол приезжал на презентацию белорусского перевода книги «Ангел». За три дня писатель посетил места, связанные с историей сталинизма и войны — Куропаты, Хатынь, Музей Великой Отечественной войны, минское гетто. А когда в результате опоздал на самолет — за ночь, проведенную в минском аэропорту, придумал концепцию книги, которую сейчас писатель и презентует: «Я проникся кошмаром событий, которые происходили в Беларуси, и мне нужно было переработать их через гротеск и юмор».

Каждая страна имеет свою особенность для туристов. Яхим Топол увидел Беларусь прежде всего как страну трагедий, где всегда уничтожались люди, таким музеем ужаса. Роман «Цех дьявола» выходил более чем на 20 языках и получил главную премию международного ПЕН-клуба. А вот как воспримут его белорусы, волнует писателя. Он рассказывает, что вдохновлялся «Городом солнца» Артура Клинова, повестями Быкова и документальной прозой «Я из огненной деревни», но просит помнить: его книга — чистая фантасмагория. Видит различия и переводчик и куратор серии «Чешская коллекция» Сергей Смотриченко:

«Фактически весь сюжет там выдуманный, просто находящийся в рамках страны под названием Беларусь или города под названием Минск и окрестностях. Вместе с тем к этим фантазиям добавляются вещи, которые для кого-то покажутся клише — как Беларусь привыкли видеть и писать на Западе».

По мнению переводчика, книга важна уже тем, что это редкий иностранный взгляд на нас. Яхим Топол — тоже знаковый в Чехии поэт-диссидент, произведения которого до Бархатной революции выходили только в самиздате. Последние 20 лет он стихов не публикует и не читает. Но сделает исключение для поэтического фестиваля имени Михаила Стрельцова, который начинается уже сегодня. За три дня, с 10 по 12 февраля, здесь можно будет не только встретить зарубежных авторов — Анну Герасимову, известную как Умка, или Сергея Жадана, — но и увидеть весь цвет белорусской поэзии и переводов.