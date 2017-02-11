«Наша возьме!»: аншлаг на концерте Brutto в Барановичах 11.02.2017, 11:10

Фото: intex-press.by

Brutto начала большой тур по Беларуси.

Выступление Сергея Михалка и группы Brutto состоялось 10 февраля в Ледовом дворце Барановичей. Это был первый концерт команды в туре по всей стране, пишет intex-press.by.

Перед концертом милиция на входе в Ледовый дворец тщательно проверяла зрителей. Фанаты в очереди между собой обсуждали, получится у кого-то пронести на концерт бело-красно-красный флаг или нет. Многие зрители пришли в майках-вышиванках или с другой белорусской символикой.

И если в зале некоторые места пустовали, то на танцполе было очень много молодых (и не очень) фанатов, которые активно поддерживали любимую группу.

За два часа, что Сергей Михалок и его команда провели на сцене, прозвучало много разных песен. В основном, это были композиции из альбомов «Underdog» и «Родны край». Но также в концертную программу вошли горячо любимые фанатами «Капитал», «Манифест», «Рамонкі» и «Воины света». Каждая композиция сопровождалась видеорядом. А между песнями Сергей «подводил» слушателей к следующей небольшими речевками в стихах.

Зрители, особенно на танцполе, «отрывались по полной». Двое парней приехали на концерт прямо из Гомеля, выиграв бесплатный билет в соцсетях. Узнав утром о призе, парень с другом ради такого случая пропустил занятия в университете и побежал покупать билеты на поезд до Барановичей.

Возле самой сцены компания совсем молодых ребят призналась Intex-press:

— Нам только по 18. Мы почти всю жизнь, получается, слушаем музыку Михалка. И я знаю столько песен, что выделить какую-то одну или даже две просто не могу, — рассказывает один из парней.

— Да мы росли на песнях «Ляписов», — продолжает второй. — В этом году я даже в Гомель в конце октября ездил на первый белорусский концерт. Там, конечно, было жарко, но здесь не хуже. Brutto отдаются работе на 100%.

В это время бешеная энергетика команды, кажется, распространяется на весь зал.

В какой-то момент кто-то на танцполе достал бело-красно-белый флаг. Мужчину вывела из зала охрана и он… вскоре вернулся с флагом Brutto. Оказалось, в холле ему предложили на время концерта заменить один флаг на другой.

Фото: intex-press.by

В конце выступления Сергей Михалок вместе с командой Brutto скандировали слова благодарности своим слушателям: «Спасибо, черти! Brutto с вами до самой смерти». А после концерта возле гардероба можно было приобрести различные сувениры, диски, аксессуары и флаги с символикой группы.

Большинство слушателей разошлись по домам вскоре после завершения концерта. Однако самые упорные остались ждать Сергея Михалка возле микроавтобуса, на котором Brutto направлялись в Брест, где должен состояться следующий концерт. Этим преданным фанатам Михалок не отказал и подписал плакаты, открытки или обычные листочки.