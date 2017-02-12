Brutto отыграли триумфальный концерт в Бресте 12.02.2017, 8:49

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Поклонники легендарной группы заполнили Ледовый дворец до отказа.

Полный Ледовый дворец собрал концерт группы Brutto, который прошел 11 февраля в Бресте, сообщает tut.by.

В Брест Сергей Михалок с компанией приехали из Барановичей, где музыканты выступили накануне. Брестский этап тура по городам Беларуси ожидаемо прошел с аншлагом. Танцпол и центральные секторы были заполнены людьми.

Брест встретил Brutto с распростертыми объятиями. Танцпол расшевелился с первых аккордов без какого-либо разогрева. Толпа с восторгом встречала каждую композицию и вместе с брутальными парнями исполняла их суровые хиты. Если в начале концерта на танцполе хозяйничала преимущественно молодежь, то ближе к середине, когда музыканты взялись за хиты «Ляписов», к ним присоединилась и публика постарше.

Фото: tut.by

Brutto привезли программу Double Hot, куда вошли лучшие треки группы из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет.

Ранее свой репертуар музыканты представляли поклонникам в Украине, Америке, Европе и Гомеле. Уже на родине к Brutto присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов», и, безусловно, звучание группы стало еще громче, сочнее и интереснее.