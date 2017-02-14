Бережков о новом спортивном канале: Заглянем в раздевалку, на судью повесим микрофон 14.02.2017, 10:06

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Владимир Бережков

Запуск канала планируется до лета нынешнего года.

Руководитель департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о том, как HD-канал, посвященный чемпионату Беларуси, будет взаимодействовать с БГТРК.

- Мы провели несколько переговоров и пришли к соглашению. Наша позиция была такова: мы хотим, чтобы на площадке "Беларусь 5" был футбол, мы можем произвести картинку и предоставить ее. Однако "Беларусь 5" не может, во-первых, вещать в формате HD, во-вторых, брать больше двух матчей из тура. К чему мы пришли в итоге? БГТРК, как и раньше, производит картинку с двух матчей в туре, которые идут на "Беларусь 5". Эти же поединки параллельно транслируются на "Сетанте". В то же время любую нашу "белорусскую" трансляцию пятый канал может безвозмездно забрать и поставить в свою сетку. Мы создали полностью лояльную систему — берите, сколько сможете.

В первый год попытаемся просто ввести белорусский футбол на экран. Чем был биатлон, до того как его стали показывать по телевизору? Просто лыжными гонками. Сейчас за тем, как на экране закрываются черные кружки, следят даже домохозяйки. Это социальное явление. В дальнейших планах есть многое: разные фишки, доступ в раздевалку, микрофоны на судьях, больше интерактива, - рассказал Владимир Бережков в интервью "Прессболу".

Канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями будут АБФФ, "Сетанта-Спорт" и компания "Спорт-ТиВи".

Запуск канала планируется до лета нынешнего года.