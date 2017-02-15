Эффект Шульца 15.02.2017, 17:48

Ангела Меркель и Мартин Шульц

Фото: dpa

Что известно о главном сопернике Ангелы Меркель.

Брекзит, победа Дональда Трампа, референдум в Италии, теперь — выборы президента во Франции и канцлера в Германии. В ФРГ впервые за много лет у несменяемой Ангелы Меркель появился реальный оппонент. По просьбе «Сноба» журналист немецкой Deutsche Welle Илья Коваль рассказывает, кто такой Мартин Шульц и чего он хочет

Бросивший пить и вызов Меркель

Четыре утра, за столом в одинокой квартире в немецком городке Вюрзелен сидит парень 24 лет. Уже пьяный в стельку, он наливает себе мартини. Безработный, но весь в долгах — алкоголизм уже несколько лет как стал его постоянным спутником. Мартин понимает, что дальше так продолжаться не может и пора сделать шаг… Но в какую сторону? «Ты должен определиться: либо ты погибнешь, либо бросишь пить», — сказал он себе тогда.

Тот день, 26 июня 1980 года, Мартин Шульц, оглядываясь назад, называет «самым решающим днем» в своей жизни. Сегодня он — кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Эффект Шульца

До выдвижения Шульца весь мир и сами немцы были уверены, что знают, кто будет руководить ФРГ следующие четыре года, сложив руки в привычный «ромб». Отрыв Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель от главных преследователей, социал-демократов, уже несколько лет колебался в районе 10–15%.

Но 24 января «СДПГ восстала из мертвых», как броско сформулировал колумнист Spiegel Online Якоб Аугштайн. В этот день вице-канцлер Германии и председатель СДПГ Зигмар Габриэль, не очень популярный, но, как казалось, очень жаждущий повести партию на выборы, заявил, что уступает эту привилегию Мартину Шульцу, только-только покинувшему пост председателя Европарламента. А потом началось то, что в немецкой прессе окрестили «эффектом Шульца».

Через три дня после объявления его кандидатуры рейтинг социал-демократов вырос на три процентных пункта, а в личном сравнении Шульц не уступил Меркель в глазах избирателей. Тогда свежеиспеченный кандидат от СДПГ пошутил в телеинтервью: «Если так будет продолжаться каждую неделю, то я не переживаю за свою победу на выборах». Полторы недели спустя появилось первое социологическое исследование, в котором социал-демократы опередили ХДС, заодно преодолев психологически важный порог в 30%. Такого высокого рейтинга у партии не было больше четырех лет, а христианских демократов они и вовсе не опережали, по одним опросам, с 2006 года, по другим — с 2010-го.

В Германии уже рассуждают, когда «эффект Шульца» иссякнет. Да и до выборов в бундестаг предстоят еще месяцы выступлений, событий, дебаты кандидатов... Но все это не меняет одного обстоятельства: теперь СДПГ — полноценный конкурент ХДС в предвыборной гонке, которая обещает непредсказуемый исход. И Меркель больше не кажется непобедимой.

От мамы до «мамочки»

«Все мы оказались в рядах СДПГ из-за моей мамы», — признается Мартин Шульц в своей биографии. Под «мы» он подразумевает себя и четырех своих старших братьев и сестер, убежденных социал-демократов. Только вот мать нынешнего кандидата в канцлеры была ярой сторонницей ХДС с партбилетом в кармане. Ярой и активной вплоть до навязчивости. Детей такая напористость оттолкнула от христианских демократов раз и навсегда.

Впрочем, Мартину Шульцу не на что жаловаться: выбрав «красных» (партийный цвет СДПГ), он сделал впечатляющую карьеру. В 1980–90-е — мэр небольшого городка Вюрзелен, с 1994 года — постоянный депутат Европарламента. Здесь он поступательно стал сначала главой группы немецких социал-демократов, затем возглавил всю фракцию европейских социалистов, а в 2012 году дорос до должности председателя Европарламента.

Однако жизнь Шульца далеко не всегда была похожа на глянцевую историю успешного политика. Да и политиком он быть не собирался, а мечтал о карьере профессионального футболиста. В начале 70-х с местным клубом «Ренания» ему даже удалось однажды стать вице-чемпионом Западной Германии среди юношей. Занятия спортом отвлекали от школы, и дважды Шульца оставляли на второй год. Правда, молодой человек не расстраивался, ведь у него был футбол.

Но в одном из матчей он травмировал колено, за этим последовало восстановление, новый выход на поле и рецидив травмы, который покончил с мечтой юноши играть на профессиональном уровне. В то же время Мартин Шульц не смог сдать экзамены и так и остался без школьного аттестата зрелости. Следующие пять лет, которые многие его ровесники провели в университетах, он топил горе в алкоголе.

Затем настало то самое 26 июня 1980 года. Растерянный Мартин Шульц набрал номер своего брата Эрвина, но так и не сказал ему «прощай», выбрав другое решение. Сегодняшний кандидат в канцлеры уверяет, что с тех пор ни разу не прикасался к алкоголю.

И только через несколько лет после этих событий началась история успеха политика Шульца, которая теперь привела его к противостоянию с еще одной женщиной с партбилетом ХДС в кармане, Ангелой Меркель. Или с «мамочкой», как поначалу иронично, а затем любя прозвали ее в берлинских парламентских коридорах.

Сколько в Шульце Трампа

Шульц вступил в предвыборную гонку, не церемонясь. В своей первой программной речи перед сторонниками 29 января он назвал баварский Христианско-социальный союз (ХСС), который традиционно идет на выборы в едином блоке с ХДС, «сборищем интриганов». А заодно социал-демократ раскритиковал министра финансов ФРГ (христианского демократа) за «предвыборный подарок» в виде обещания снизить налоги и заявил, что этот пост надо отдать представителю СДПГ. Прошелся он и по внутренней политике: «Во главе МВД на протяжении последних 12 лет стояли министры от ХДС, которые с помощью громких заявлений пытались отвлечь внимание от собственных упущений. Пришло время передать руководство этим ведомством социал-демократу».

Глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле в ответ даже сравнил Шульца с Дональдом Трампом. В риторике социал-демократа действительно проскакивают нотки «борца с истеблишментом», коим выступает в данном случае блок ХДС и ХСС, неизменно побеждающий на выборах с 2005 года.

В то же время идеологически Шульц, будучи убежденным европейцем и социал-демократом до мозга костей, являет собой полную противоположность Трампу. Он терпеть не может евроскептиков и правопопулистов. К примеру, партию «Альтернатива для Германии», которая набирает очки на страхах части немецкого общества перед приезжими и имеет хорошие шансы занять третье место на выборах, он называет «позором для Германии».

Что касается нового американского президента, кандидат в канцлеры от СДПГ считает его «чрезвычайной угрозой демократии» и склонен сравнивать себя, скорее, с предшественником Трампа. Такую параллель Шульц провел в ответ на упрек в том, что он никогда не занимал федеральных министерских должностей перед тем, как претендовать на роль главы правительства. «Эту участь я делю с Бараком Обамой», — подметил социал-демократ.

«Оригинал — это я»

К своей непосредственной сопернице, Ангеле Меркель, Шульц относится подчеркнуто уважительно. Лишь раз, в боевой речи перед однопартийцами, он допустил критический намек на действующего канцлера, известную длительным взвешиванием своих решений: «В нынешние времена просто недостаточно тактического сдержанного движения и лавирования». Однако, когда кандидата от СДПГ позднее напрямую спросили, имел ли он в виду под этим Меркель, он ответил, что эти слова касались лишь его самого и его намерения действовать решительно.

Вообще же взгляды двух главных претендентов на пост канцлера ФРГ по большинству вопросов очень близки. В часовом интервью известная телеведущая Анне Вилль немалую долю эфирного времени потратила на то, чтобы выяснить у Мартина Шульца, чем он все-таки отличается от Меркель. По важным темам — от политики в отношении беженцев до вопроса санкций в отношении России и даже высказываний по социальной тематике — оба кандидата едва ли не слово в слово повторяют друг друга.

Да, кандидат от СДПГ меньше осторожничает при выборе выражений и более темпераментен, но в остальном «почему люди должны выбрать Мартина Шульца, а не оригинал?», спросила Вилль кандидата в канцлеры. «То, что Меркель "социал-демократизировалась", знает каждый. Проблема только в том, что этого же нельзя сказать о ХДС и ХСС. Такая раздвоенность не может сохраняться постоянно. Так что, если люди хотят выбрать оригинал, то это я и СДПГ», — парировал в своей привычной манере Шульц.

«Несовременная» справедливость

Основу предвыборной программы Мартина Шульца составляют традиционные постулаты социал-демократии. Центральный лозунг кампании кандидата в канцлеры — «Время для большей справедливости» — можно было писать на знаменах СДПГ и десять, и пятьдесят, и сто лет назад. Мартин Шульц и не претендует на новизну. «СДПГ на протяжении 150 лет является оплотом демократии в этой стране. Пусть это прозвучит несовременно, но мы должны убедительно представлять традиционные ценности СДПГ, благодаря которым за нас голосовали раньше. "Убедительно" означает, что мы должны реализовывать их на практике», — объясняет он. Главное, что предстоит сделать Шульцу в ходе предвыборной кампании, — возвращение доверия избирателей к социал-демократам.

Один из таких потенциальных избирателей — 41-летний Петер, который руководит собственным интернет-агентством в Берлине. В 1998 году он вступил в СДПГ и во времена Шрёдера активно участвовал в ее жизни, но в дальнейшем разочаровался в социал-демократах. Мартин Шульц в роли кандидата в канцлеры вернул лицо партии, говорит Петер. Пока он не решил, за кого проголосует в сентябре, но «я хочу увидеть, что Шульц вернет СДПГ ее старые ценности (в трех определениях: социальные, справедливые, прогрессивные). Тогда он получит мой голос. И то же самое касается многих моих знакомых. Люди настроены скептически, но Мартин Шульц может стать кандидатом, который справится».

Тезке кандидата в канцлеры Мартину 29 лет, он учится в Кёльнском университете прикладных наук. Раньше он тоже был сторонником СДПГ, но на прошлых выборах в бундестаг выбрал Партию пиратов, а теперь подумывал проголосовать за ХДС. Однако в Шульце он видит решительного лидера, который сможет вернуть СДПГ ее внутриполитический профиль. «Шульц — человек, который без особого образования сумел выбраться из самых низов так высоко. Лишь благодаря своим силам. Я надеюсь, он сможет задать вектор развития СДПГ», — объясняет Мартин. Он планирует вновь отдать свой голос за «красных».

Первый после Шрёдера?

Таких историй становится все больше, благодаря чему рейтинг СДПГ уже прибавил около десяти пунктов и закрепился в районе 30%. При этом у Шульца и его партии сохраняется потенциал для роста: после его выдвижения почти треть участников опроса еженедельника Der Spiegel заявили, что не знают Шульца. Во внутригерманской политике 61-летний социал-демократ выглядит новым лицом, ведь последние двадцать лет он занимался исключительно общеевропейскими делами на уровне ЕС.

Одновременно против Ангелы Меркель на двенадцатый год правления начинает играть фактор психологической усталости избирателей. В 1998 году именно этот фактор помог социал-демократу (и последнему на данный момент канцлеру от СДПГ) Герхарду Шрёдеру победить другого христианского демократа, Гельмута Коля. Правда, Коль к тому моменту провел во власти на один срок больше, 16 лет. Пока социологи говорят, что такого коренного перелома настроений избирателей, как в 1998 году, еще не произошло. Но сравнения тех выборов в бундестаг с нынешними звучат все чаще.