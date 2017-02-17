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Анатолий Шумченко: В ГАИ сказали, что на Марше рассерженных белорусов было порядка 10 тысяч человек

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  • 17.02.2017, 19:56
ФОТО: МАКСИМ МИРОВИЧ

Лидер РОО «Перспектива» рассказал о разговоре с сотрудником ГАИ в Минске.

Об этом Анатолий Шумченко написал в «Фейсбуке».

«Шел обратно с акции, подошёл к ГАИ и спросил про количество, ответил что было порядка 10 тысяч человек!!! Он сравнил с недавним марафоном и там было столько же по числу!»

Молодцы белорусы, заткнули рты тем, кто вякал про «провальную акцию».

Сегодня стало ясно, настоящая оппозиция - это Статкевич Николай и его единомышленники!» - написал Шумченко.


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